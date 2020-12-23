大盤到一萬四千點以上開始震盪，投資人最常問，許多類股都漲多了，能不能追？會不會還有上漲空間？

舉例來說，早在十一月，連續三周阿水專欄中的法人交叉買超股都有長榮，市場也不時有缺貨櫃、海運費用大漲的消息傳出，但直到最近，還是有不少投資人疑惑，一開始漲不敢買，現在能買嗎？這些事情也存在於所有強勢股，比如一個月前的被動元件類股。

如果是波段投資，尤其是持有一個月左右的短波段，就要先了解自己是正在追強，還是追高。追強的意思是，當你看到市場消息，或是法人追捧某一類股，當下的技術面在日線的起漲，距離月線沒有超過一五％至二○％，那在成交量持續增加時，可以考慮是否要進場。

若個股已漲五○％，甚至股價已翻了一倍，這時看到新聞或網路消息不斷發送，又忍不住想吃個股價上漲的豆腐，就要很小心。依照台股各類強勢股的真實回測，絕大部分台股最強的漲幅都落在三○％為最高，接下來名單通常都會有一波洗盤，短線以五個交易日為回測，這就是為什麼我們常說投資人最容易犯的錯就是「追高殺低」，常看到股價漲高忍不住投機，一個震盪又急忙砍掉手上持股，結果整個多頭只賺一點點，等到大盤修正來臨，又滿手股票捨不得跑，變成非自願長期投資。

當然，以上所說的操作是以五個交易日來看短線的漲幅，若是想介入強勢股，最好以均價線拉回不破，包括10日線或20日線為依據。如最近非常火紅的三種類股：被動元件、比特幣概念股及航運類股，且避開已跌破又站不回月線的股票，才不會以為撿了便宜反而短套。上周三大法人在上市類股中一共買超二十一．四八億元，外資（不含外資自營商）買超一百一十九．五億元，自營賣超九十八．九億元，投信在上市類股則買超了○．八九億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

短線上，外資上周三出現史上第七大買超，不過阿水提醒，雖然整個大盤一直有籌碼變化，但台指期貨外資未平倉從二○一五年八月後再也沒有空單留倉，十二月九日後卻變成空單留倉。在各大類股對未來展望都尚強的情況下，我們與其猜多猜空，倒不如畫出一條停利線，包括在大盤月線有守的情況下，若出現跳空跌破月線，再搭配台幣匯率是否跟著連續走貶，來關注年底行情，做好選擇權賣權避險，自然可以安穩抱股。

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(中時新聞網)