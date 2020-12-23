營收逾2兆元的台塑集團，今年受陸美貿易戰與新冠疫情衝擊，營收下滑，緊接著還要面對美國綠色政策（Green New Deal）登場，以及「特斯拉」掀起的電動車取代燃油車大潮，挑戰更加嚴峻。

特斯拉電動車是使用新能源的代表，加速了以電動車取代燃油車的國際趨勢。（圖／讀者提供）

本刊專訪台塑企業管理中心常務委員王文潮，他老神在在地說：「早在老董（王永慶）的時代，就預料到生態的變化。因此台塑六輕不是只生產汽柴油的煉油廠。」他透露：「EV（Electric Vehicle，電動車）的3個最重要技術，電池、馬達、電控，台塑都有了。」只等台灣電力網完備，台塑集團將全面殺入商用EV市場。

當年擔任六輕建廠總舵手的王文潮，向本刊介紹填海造陸而成的六輕園區；現今新能源當道，台塑集團已著手太陽能、風電與鋰鐵電池的新布局。（圖／黃威彬攝）

身為石化龍頭的台塑集團，今年受到陸美貿易戰、新冠疫情及RCEP（區域全面經濟夥伴協定）沖擊，旗下「台塑四寶」（台塑、台化、南亞、台塑石化）的營收通通下滑，其中，台塑石化首當其衝，前11個月營收較去年同期衰退36．83％。

不僅如此，以「舊能源」產業為主的台塑集團，明年還將面臨「新能源」挑戰。特斯拉電動車日益壯大，加上力推綠能的美國新總統拜登即將上位，能源政策的主旋律從石化業切換到EV及再生能源，在在替「EV取代燃油車」的世界趨勢推波助瀾，台塑集團能否仍如航空母艦般，在新能源的波濤中穩定前進？

美國新任總統拜登競選時提出多項綠能政策，讓太陽能、風電等新能源成為話題。（圖／中新社）

對此，台塑企業管理中心常務委員王文潮笑瞇瞇不疾不徐地說：「早在老董（王永慶）的時代，就預料到生態的變化，一切依計畫進行。」

台塑集團創辦人王永慶與王永在相當珍惜能源，因此六輕規劃之初就是以石化原料供應為目的，而不以生產燃油為主。（圖／報系資料庫）

王文潮表示，29年前台塑石化建廠時，王永慶就認為原油很珍貴，生產汽油、柴油等燃料油後，再燒來發電相當浪費，「所以台塑石化生產的是石化原料丙烯、乙烯等，而非燃料油；六輕（台塑集團位於雲林麥寮的輕油裂解廠，是台灣第六座輕油廠）因此叫做『輕油廠』而非『煉油廠』。我們的長遠目標，是要把燃油動力系統變成電動系統。」王文潮解釋。從營收比例來看，目前六輕的石化產品約占26％、燃油占67％、電力約占5％。

台塑集團發展的鋰鐵電池，具有重量輕、體積小及使用壽命長等優點，未來可應用在電動車及儲電設備。（圖／翻攝自台塑集團官網）

對於因台灣無法參與亞太地區十五國的RCEP，台灣產業勢將面臨關稅不平等待遇，王文潮的哥哥、台塑集團總裁王文淵說：「價格無法競爭，對台塑集團2021年是一大挑戰。」然而，王文潮卻沒那麼悲觀，「RCEP是全球第2大經濟體，美國會同意嗎？（變成可以與美國抗衡的區域經濟強權）」

六輕冒白煙原來是水蒸氣

沿著縣道154進入六輕園區，遠遠地就看到幾根聳立的煙囪排放著白煙，是燃燒廢棄燃料的排放物？實地了解才知白煙是水蒸氣，在陽光下某些角度會呈現深色影子；台塑石化安衛處組長笑稱，這是被誤解的「視覺」公害。

（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)