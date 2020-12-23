以石化產業為核心的台塑集團，在一片新能源的聲浪下，全球能源風向從石化業切換到EV及再生能源，未來EV取代燃油車的趨勢，台塑老神在在的持續投資，因為台塑蓋的六輕是「輕油廠」而非「煉油廠」，長遠目標是要把燃油動力系統變成電動系統，多年前已經開始布局鋰鐵電池的新能源應用。

當年擔任六輕建廠總舵手的王文潮，向本刊介紹填海造陸而成的六輕園區；現今新能源當道，台塑集團已著手太陽能、風電與鋰鐵電池的新布局。

除了雲林麥寮的六輕廠，台塑集團在美國還有兩宗輕油廠投資案，分別位於德州及路易斯安那州（路州）。這兩起投資案，起源於德州發現驚人頁岩氣藏量後，台塑集團為就近取得便宜能源，2012年投資150億美元（約新台幣4,788億元）在德州設廠，在路州設廠的100億美元（約新台幣2,800億元）投資申請案今年初獲通過。

台塑石油打破過去全台油品供應由中油壟斷的局面，目前與中油各有擁護者。（圖／黃威彬攝）

美國新任總統拜登競選時提出多項綠能政策，讓太陽能、風電等新能源成為話題。（圖／中新社）

「該怎麼做就怎麼做。路州廠這個案子，在美國前總統歐巴馬的時代規劃、川普任內通過，未來興建時又換成拜登主政，儘管（政治）有變化，仍不會影響（投資）。」王文潮強調：「台塑集團的投資不考慮政治變化，只考慮大環境的景氣；我們都不是在景氣好時投資，而是在景氣差的時候投資。」

今年初美國通過台塑路州輕油廠申請，預計將投入一百億美元建廠。（圖／翻攝自Google地圖）

王文潮表示，台塑石化生產的是石化原料丙烯、乙烯等，而非燃料油，我們的長遠目標，是要把燃油動力系統變成電動系統。

台塑集團發展的鋰鐵電池，具有重量輕、體積小及使用壽命長等優點，未來可應用在電動車及儲電設備。（圖／翻攝自台塑集團官網）

關於布局綠能產業，台塑集團正朝向「將燃油動力系統變成電動系統」前進。早在2013年，台塑集團就透過「台塑貨運」成立「台塑鋰鐵電池」，投入壽命長、體積小、重量輕的鋰鐵電池。

台塑集團創辦人王永慶與王永在相當珍惜能源，因此六輕規劃之初就是以石化原料供應為目的，而不以生產燃油為主。（圖／報系資料庫）

六輕冒白煙原來是水蒸氣

沿著縣道154進入六輕園區，遠遠地就看到幾根聳立的煙囪排放著白煙，是燃燒廢棄燃料的排放物？實地了解才知白煙是水蒸氣，在陽光下某些角度會呈現深色影子；台塑石化安衛處組長笑稱，這是被誤解的「視覺」公害。

（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)