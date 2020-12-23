在台塑集團正內有一個明確的方向，是要朝向「將燃油動力系統變成電動系統」的策略，因此布局綠能產業早已經動起來，目前市場最熱的電動車、電池及相關應用都在規劃內，並預計在2022年推出電動車。

特斯拉電動車是使用新能源的代表，加速了以電動車取代燃油車的國際趨勢。（圖／讀者提供）

早在2013年，台塑集團就透過「台塑貨運」成立「台塑鋰鐵電池」，投入低電流智慧型新世代的鋰電池研發，目前已經開發出壽命長、體積小、重量輕的鋰鐵電池產品，比起一般車用鉛酸蓄電池壽命2～3年，鋰電池價格雖較高，但壽命可達10年，體積減小，重量也減輕至3分之1，「鋰鐵電池應用於EV上，占很大優勢，適合用在非大動力需求的高爾夫球車、蔬果搬運車及垃圾車等」王文潮說。

台塑集團發展的鋰鐵電池，具有重量輕、體積小及使用壽命長等優點，未來可應用在電動車及儲電設備。（圖／翻攝自台塑集團官網）

「電池、馬達、電控，EV的三個最重要技術台塑都有了。」「2022年我們會透過『台宇汽車』（台塑集團旗下公司）生產EV，另外也與學界、業界合作，開發無人自駕車。」王文潮表示。

「台塑林口高爾夫球場還有採用慢充的EV充電椿。」王文潮接著透露：「不過，現在EV電池效能還沒達到理想狀態，而且台灣電力網的支援程度尚未完備，EV仰賴的充電椿，不是什麼地方都可以做。」他打趣說，以現行電力網，一個社區若同時有2部電動車充電，整個區域可能會跳電。

LED是台塑集團布局新能源的重點之一，開發智慧能源應用。圖為台塑集團旗下南亞光電參加二○一八年台灣國際循環經濟展。（圖／報系資料庫）

談到歐盟2035年、台灣2040年「以EV取代燃油車」的目標，王文潮這位「石油王子」一語打中痛點，「大家可能要思考，財政收支如何平衡？」據查，台灣目前汽機車燃料稅收，一年約4,800百億元，光是一場貴森森的「抗疫」，就花了不少預算，未來政府財政如何平衡，確實是頭號難題。

台塑石油打破過去全台油品供應由中油壟斷的局面，目前與中油各有擁護者。（圖／黃威彬攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)