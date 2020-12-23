除了電動車外，綠能中還有兩大要角「風力發電」及「太陽能」，台塑集團也有小規模投入。王文潮指著會議室牆上的六輕空照圖說，「六輕成立後，園區北邊建了4座高60公尺的陸上風機，除了發電自用，同時培訓具有風場建造與營運能力的人才。」台塑集團現正與「豐田汽車」（TOYOTA）合作，將把這4座風機改建並在六輕園區內新建共10座高90公尺的新型風機。

王文潮指出，風機的搭建要考慮許多環境因素，而六輕現有的4座風機，將汰換為10座技術更新、高度更高的風機。（圖／黃威彬攝）

王文潮主導的「台朔重工」，2015年與「上緯投控」合資成立碳纖維複合材料廠，投入風電葉片材料供應。談起台灣正夯的海上風機建設，他卻語帶保留，「海上風機要如何維修？」由於離岸風機需在船上爬高維修，台灣並無人才，而且台灣為海島型氣候，氣流不穩，不利直升機吊掛作業。

除了風電小有規模，兩年前，台塑集團在高雄仁武廠區設置兩套小型太陽能發電系統，年產電力66萬多度，去年加碼1億元，在嘉義新港廠區設置1,500瓩的太陽能系統，以自用為主。

相較於其他企業爭相投入綠能建設，台塑集團雖較謹慎，但在太陽能應用上，仍有其新觸角。本刊記者在台塑集團總部大樓2樓會議室專訪王文潮時，他第一句話就說：「你們可以不用戴口罩，我們這兒有台空氣除菌機。」王文潮口中的空氣除菌機，是台塑石化與日本「日機裝」（Nikkiso）2年前合資成立的公司「福機裝」，以半導體技術開發出的深紫外線（UV-C）殺菌產品，「它（UV-C）是利用太陽光中的紫外線（UV）殺菌特性的原理。」

王文潮新發展的事業之一是利用紫外線LED除菌的福機裝，可應用於空氣、物體表面、水等。圖為今年福機裝與宜冠科技、交通大學產學合作。（圖／馬景平攝）

由王文潮領軍的福機裝團隊，原本切入水資源淨化除菌，今年新冠疫情爆發，給了福機裝在空氣、皮膚、桌面甚至口罩等新應用領域，福機裝的除菌棒意外搶手，王文潮還成了「抗疫超級業務員」。

福機裝是水資源淨化殺菌的設備，可讓水的品質更穩定。（圖／馬景平攝）

說到開心處，王文潮起身從辦公室拿來一個實驗品，一邊示範一邊說：「這台是隨身型空氣除菌機，裡面只有兩顆電池，插電或接USB行動電源都能用，可插在室內插座、放在車內飲料座，搭高鐵也可使用。」他嫌產品成本太高、價格不夠便宜，要研發人員再努力。

LED是台塑集團布局新能源的重點之一，開發智慧能源應用。圖為台塑集團旗下南亞光電參加二○一八年台灣國際循環經濟展。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)