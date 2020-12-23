台裔美籍女子古雅芳（古女、Alice，38歲），童年就與家人共赴美國舊金山定居，至今超過30年。去年11月間，她與一個自稱是她「丈夫」的加拿大籍男子返回台灣，家屬才知道古女有了「老公」，就在2人暢遊台灣各風景名勝時，古女卻在太魯閣離奇失蹤，迄今超過1年猶如人間蒸發。而該名加拿大籍男子不但不擔心，還告訴警方「老婆（古女）和導遊私奔。」家屬懷疑古女已遇不測，除了向台、美警方報案協尋，也在網路貼出百萬獎金的懸賞告示。

12月2日是古雅芳38歲生日，但她失蹤迄今超過1年，令家屬相當擔憂。有著丹鳳眼、一頭烏黑長髮的古女，是西方人眼中典型的亞洲美女，她出席最疼愛的外甥女生日派對時開心合照，沒想到這張照片，如今卻成為她留給家人的最後念想。

「我們越想越不對，Alice沒道理突然失蹤，恐怕已經遭遇不測。」家屬回憶，古女去年11月26日後就與家人失去聯繫，但失蹤前2日，她還與人在美國的姊姊互傳訊息，討論古女生日趴要如何慶祝，但事實上早在11月24日當天，古女就瞞著家人，和1名加拿大籍男子Harald Herchen（H男、61歲）一起從舊金山飛抵台灣。

加拿大籍的H男是名工程師，因為工作在美國長期居留，曾有過兩段婚姻，自述在公司負責台灣業務，常往返台美兩地。（圖／本刊繪圖組）

「我們後來才知道，Alice和H男的已經結婚了。」家屬說， H男是個工程師，長年在美工作，古雅芳和他認識四個月就閃婚。

不過，古女夫婦這趟台灣行，前幾天行程看似正常，詭異的事從11月29號當天至太魯閣開始。2夫妻找來一名「導遊」陪同遊覽太魯閣，下山後古女卻失蹤。根據H男說法，他表示古女跟開車的導遊互相看對眼，當天2人下山後到花蓮車站相偕私奔，人隨即消失。

加拿大籍的H男堅持，古女在花蓮和導遊私奔因而失蹤。（圖／本刊繪圖組）

親友無法接受這樣的說法，除了報警、國內外各大網站貼出懸賞百萬的尋人啟事外，也曾在美國找H男當面質問。只是H男支吾其辭逃避面對，甚至親友2度造訪想了解失蹤案來龍去脈，H男的態度相當強硬「你們有甚麼問題，找我律師。」直接閉門不見，不願再多談。

而枕邊人不見，丈夫應該著急如同熱鍋上的螞蟻，孰料H男卻無動於衷毫不擔心，自始至終未曾報警，這樣淡定的反應，不禁讓親友懷疑，古女已經被H男殺害棄屍？

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(中時新聞網)