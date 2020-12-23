美國名校出身的台裔美籍女子古雅芳（古女、Alice，38歲），瞞著家人閃婚加拿大籍丈夫Harald Herchen（H男，61歲），兩人同遊台灣後卻失蹤，1年來音訊全無。家屬懷疑H男就是失蹤案最大嫌疑人，因為古女失蹤後H男卻相當冷漠，愛妻不見竟從未報案。最離譜的是，H男聲稱妻子失蹤是因旅行途中和導遊相約私奔，這說法讓古家人完全無法接受，氣的痛罵「全是胡扯！」

「去年11月24日，私家偵探告訴我們，Alice和1名加拿大籍男子從舊金山飛抵台灣，我們後來才知道，Alice和那個H男已經結婚了。」家屬說，H男是個工程師，長年在美工作，由於負責台灣的業務，必須經常往返台美兩地；古雅芳和他認識4個月就閃婚，2人多次來台旅遊。

根據H男的說法，他去年因商務行程帶著古雅芳抵台，夫妻倆從桃園機場出關後，就搭乘高鐵南下新竹，接著抵達台南市。11月26日，他們又搭乘高鐵到高雄，在高鐵左營站附近租車後，展開一連串的自駕旅行。

直至11月28日，2人入住花蓮市區的麗翔酒店，隔天29日中午，古雅芳找了1位導遊負責開車，一行3人跑到太魯閣遊玩，並沿著台8線，一路開到合歡山國家森林遊樂區的知名景點「松雪樓」，再下山返回花蓮市區，前後大約花了6個小時。

刑事局拼湊出古女和丈夫在台灣的蹤跡後，曾會同花蓮當地警方，請來多名專業搜救人員垂降山谷進行仔細搜索，但花了兩天時間還是搜尋未果。（圖／讀者提供）

令人匪以所思的是，H男聲稱，古女和導遊互相看對了眼，當天回到市區後，兩人就轉往花蓮火車站，相約私奔；他則獨自開車返回飯店，11月30日，跑到台東停留1晚，12月1日回到高雄左營還車後，就搭乘高鐵至桃園機場，搭機返美。

根據H男說法，警方調閱花蓮車站附近的監視器，不僅找不到該位導遊，也沒看見古女的身影。而親友在美國也曾找H男當面質問，男的支吾其辭逃避面對，2度造訪詢問古女下落，H男的態度相當強硬「你們有甚麼問題，找我律師。」直接閉門不見。

刑事局國際刑警科表示，由於H男是加大拿籍人士，礙於法令，目前無法傳喚他到台說明，導致偵辦更加困難；古雅芳失蹤案需要更多目擊證人提供線索，民眾有任何消息，請務必與警方聯繫。

古女失蹤後，H男未告知任何人就默默返回美國，且拒絕協助找人，態度令古女家屬覺得事情不單純。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)