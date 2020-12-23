去年11月，台裔美籍女古雅芳（古女、Alice，38歲）來台後離奇失蹤，家屬在網路上懸紅百萬，酬謝找到古女的民眾，成為台灣目前最高賞金的尋人案件，但至今仍未發現古女蹤影。家人表示，古女個性低調，除了和大姊較常聯絡，與其他家人甚少互動，甚至她和外籍丈夫H男（61歲）閃婚，全家人都被蒙在鼓裡；直到發現她失聯後，到其舊金山住處才發現早已人去樓空，在私家偵探調查下，才找到古女新家。

家屬回憶，去年11月26日發現古女失聯後，先趕到她舊金山住處查看，才發現人已搬走1年多，聘請私家偵探幫忙後，才找到古女的新家，但是一直無人應門，「我們在那邊有找到Alice的車子，引擎蓋上覆著一層灰塵，似乎許久未用，最後只好向美國警方報案協尋，同時也在各大網站貼出懸賞百萬的尋人啟事。」

本刊調查，排行老么的古女，有5位兄姊，她小學前就被帶到美國念書生活，雙親目前住在台灣。家屬說，古雅芳個性低調卻倔強，高中開始就離家獨居，很少向家裡伸手，都靠自己打工賺取學費、生活費，高中畢業後，順利考上史丹佛大學。大學畢業後，從事家教，收入不錯，經濟相當穩定。

與古女閃婚的H男則有過2段婚姻，2018年6月間，第2任妻子因故過世，同月在史丹佛大學1場研討會上，結識古女。由於古雅芳當時想把家教接案電子化，因此向H男請益，相差23歲的2人於是擦出火花，不顧一切地陷入熱戀，兩人認識兩個月就訂婚，2018年10月間登記結婚。

事實上，古女不知何故，似乎非常保護這段婚姻，雖然她和H男愛的火熱還閃婚，但婚後年問題似乎慢慢浮現。警方透露，H男前妻的兩個小孩不喜歡古女，古女經常為了H男前妻的遺產問題和H男吵架，H男的美國鄰居在出庭時也證稱，雙方吵最兇的1次，就是發生在2人一起到台灣的前夕。

刑事局國際刑警科表示，由於H男是加大拿籍人士，礙於法令，目前無法傳喚他到台說明，導致偵辦更加困難；古女失蹤案需要更多目擊證人提供線索，民眾有任何消息，請務必與警方聯繫。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)