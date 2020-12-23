國家通訊傳播委員會（NCC）推出《網際網路視聽服務管理法》（網管法）草案，立刻引發外界疑慮，認為網管法是要「追殺」被撤照後轉往網路發展的中天新聞台，並進一步箝制網路言論；雖然NCC立刻澄清，聲稱網管法是「OTT TV專法」，不會管制YouTube與Facebook上的影音內容，但藍營民代指出，網管法根本是披著羊皮的狼，表面上是為了管理製作影音節目的企業，實際上卻留下後門，一旦通過，NCC想管誰就能管誰！

《網管法》以「使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益」來判定是否需要登記受監管，訂閱人數逾百萬、影響力極大的Youtuber都可能遭納管。（圖／合成照）

「原本小英政府以為把中天新聞台（中天）關掉，就剩下一些只會監督在野黨的電視台，達成管制言論的目的，沒想到中天到了網路上更強大，所以現在還要把手伸進網路！」國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強表示，2018年間，小英政府推出《數位通訊傳播法》草案，但技術上根本不可行，不但管不到跨國網路平台業者，也引發國際議論，因此至今尚未完成修法；如今小英政府又端出網管法，準備以管理網路電視之名，行管制網路言論之實。

「蔡政府當然管不了YouTube和Facebook這些外國平台，民進黨要管的是『在上面的使用者』。」羅智強指出，中天YouTube頻道的訂閱數短短幾天飆破二百萬，然而，若網管法通過，NCC只要一紙行政命令，規定擁有二百萬以上訂閱數的YouTube頻道，必須登記為「提供網際網路視聽服務之事業」，中天自然就會被納管。他打趣地說，自己的YouTube頻道「戰神94強拚公投」雖然只有十五萬訂閱數，但如果NCC「調降標準」，也有機會被納管。

總統蔡英文2009年曾參與「反毒牛、反出賣、反欺騙大遊行」，當時嚴厲抨擊馬政府擬進口含有萊劑的牛肉，如今卻開放含萊劑的豬肉。（圖／報系資料照）

羅智強進一步說，蔡政府還舉美國的「二三○條款」為例，但美國的「二三○條款」是說，平台業者無法、也無須為網路上的言論負責，平台業者要自行管理、過濾網路上的內容，而不是由政府來監控；因為民主國家最核心的價值就是「不信任政府」，絕對的權力造成絕對的腐化，所以需要第四權來監督政府，而不是立法讓政府來監控網路。

而由於民進黨政府強調不會管YouTube上的內容，本刊記者詢問多名人氣YouTuber，他們都表示對網管法不了解、沒研究，低調不談。

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(中時新聞網)