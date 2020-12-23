國家通訊傳播委員會（NCC）除了《網際網路視聽服務管理法》（網管法），也著手推動《數位通訊傳播管理法》（數位通傳法），21日網路相關業者舉行閉門座談，但與會者無人支持用數位通傳法來管理網路，表示應交給司法機關裁決網路言論是否違法，而不是行政機關。

「網路不是不能管，但我憑什麼相信你政府，你說真的就真的、假的就假的？蘇偉碩說萊劑是有毒的，就被查水表，蔡英文拿著『毒牛』標誌到處恐嚇台灣人民，卻沒事！」羅智強認為，民進黨政府的網軍運作已經相當成熟，網路上最大的假消息來源就是綠營1450網軍，民進黨政府不好好約束自家的網軍，卻老想著透過網管法打壓對手，追殺異己。

羅智強說，民進黨操作輿論早有一套SOP（標準作業程序），先由行政院的「中央廚房」製作哏圖，再透過綠營側翼的網紅或粉專在網路發布，接著由特定新聞媒體或政論節目討論，激盪出新的火花、產生新的素材後，就放到ＰＴＴ等論壇透過留言串加入新元素，最後回到綠營側翼的網紅或粉專手中，從頭再跑一次流程，「每一個議題都會跑三次，達成帶風向的目的，然後再操作下一個新的議題。」

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(中時新聞網)