小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】美眾院將調查衛生部長阿札爾

美國眾院由民主黨領導的政府抗疫行動調查小組，21日向衛生和公共服務部長阿札爾和疾控暨預防中心（CDC）主任雷菲爾德發出傳票，要求他們提供相關文件，並指控CDC試圖透過政治干預手段，更改或阻礙發布至少13篇新冠病毒研究報告。

【2】藍委爆 綠派系分食利益未喬好

新冠肺炎疫苗問世，各國搶打。藍委吳斯懷、賴士葆昨立法院院會質詢接連詢問，「台灣何時可以拿到疫苗施打？」衛福部長陳時中以簽保密協定為由，不作透露。賴士葆直言，「我們就是要打輝瑞藥廠的BNT疫苗」，他並爆料衛福部已找了3家業者討論，強烈質疑「現在不公開，因為很多綠營派系等著分食利益，還沒喬好。」

【3】為500萬炸一條街 莽夫亡不起訴

今年9月台中市東海商圈民宅氣爆案，幾乎炸毀一條街，還造成4死1傷。檢察官查出，無業的42歲陳男因向37歲前妻蔣女索討500萬元遭拒，竟遷怒引爆5桶瓦斯，導致2人與8歲兒子1家3口全數喪命，還讓73歲吳姓老翁葬身火海。檢察官認定陳男涉犯公共危險罪，但因自殺死亡，昨予不起訴處分。

【4】中捷斷軸 北捷局將向日商求償

台中捷運綠線試營運即傳出斷軸事件，台北市捷運工程局長張澤雄等22日出席台中市議會備詢，綠營議員質疑軸心是大陸製、抨擊拿新產品讓中捷當白老鼠？藍營要求中市府應向北捷局百分之百求償。台中市長盧秀燕強調，安全是通車唯一原則，相關營運損失將由北捷局代位求償。

【5】周杰倫回歸《好聲音》明年可望出輯

周杰倫（周董）確認加盟2021《中國好聲音》，浙江衛視21日宣布周董正式回歸，將第5次坐上《好聲音》轉椅，再組「地表最強戰隊」。周董也同步籌備新專輯，節目預計明年年中錄製，明年可望新專輯和新節目一起推出。

(中時新聞網)