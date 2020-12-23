高雄市議員黃捷近日衰事連連，除罷捷案已成立並定明年2月6日（星期六）投票，雲林縣議員廖郁賢等人的「人頭黨員案」也因涉及她再掀波。最新消息傳出，時代力量決策委員會昨（22）日決議，將人頭黨員案資料送交檢調機關調查，以釐清相關人士責任，其中包括已退黨的黃捷。黃捷近日才受訪大談要跟罷免「直球對決」，又大罵高雄市前市長韓國瑜，對照自己被送檢調調查，十分諷刺。

《聯合新聞網》今報導，時代力量決策委員會昨開會決議，將人頭黨案相關資料送交檢調機關調查。主因是廖郁賢表示，有部分入黨申請來自黃捷方面，故黃雖已退黨卻仍牽涉案件中，讓黃捷也成檢調調查範圍。

全案源於時力今年7月遭爆涉及人頭灌水入黨，時力決策會上月做出裁決，裁決書指出，時任該黨雲林縣黨部主委的當地縣議員廖郁賢，未重複檢驗入黨申請表中身分檢驗欄位，顯然未盡地方主委把關之責，懲處停權1年半。

黃捷近日雖逢罷免壓力卻仍頗為活躍。她21日接受有「罷韓君子」之稱的罷韓案發起人尹立、張博洋訪問，大讚韓國瑜被罷免後，整個高雄市運作變得「很正常」，不僅過去市長「睡到中午」、「做一休三」的情況消失了，議員質詢也不必再抽籤，甚至為推動「路平」政策遭濫用的預算，也將被議會調回來。黃的一番言論，引發網路正反論戰。

針對將送檢調調查，截至出稿時間早上7點30分，黃捷臉書並無最新回應。

(中時新聞網)