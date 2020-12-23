大同今年股東會出現諸多作為爭議，金管會對此研擬修正「公開發行股票公司股務處理準則」，新增3項「大同條款」，包括公司委外辦理後不可收回自辦、明年起對股務機構辦理評鑑、受處分公司需在2個月內完成股務事務移交作業等。

大同公司派為保住經營權，6月30日股東常會發生自行認定逕行剔除股東表決權、未發給部分股東表決權票及選舉票等爭議狀況，金管會認為大同違反公發公司股務處理準則規定，7月中依違反證交法糾正大同、勒令即日起不得自辦股務，成為開鍘首例。

證期局副局長郭佳君表示，為配合公司法、公發公司發行股票及公司債券簽證規則、民事訴訟法等規定修正，並依據「公司治理3.0－永續發展藍圖」規畫，研擬修正公發公司股務處理準則，以強化股務作業品質、中立性，並提升電子投票結果的資訊透明度等措施。

首先，股務事務委由專業代辦機構辦理較自辦相對樂觀、且已為國際趨勢，雖然2013年起已要求新掛牌公司股務僅能委外，但並未規定不能恢復自辦。為使股務單位規範適用及管理趨於一致，此次明定上市櫃及興櫃公司若已委外辦理股務事務，將不可收回自辦。

而目前自辦股務者因自辦時間已久、且集保定期查核均未發現問題，故仍可繼續自辦，明年起由集保定期辦理股務機構評鑑制度。據統計，目前有72家上市櫃及興櫃公司自辦股務，包括分屬14個集團的49家上市、6家上櫃及1家興櫃公司，以及16家單一上市公司。

再者，金管會明訂自辦股務公司或代辦股務機構在遭金管會處分後，應於2個月內完成股務事務移交作業，若無代辦股務機構願意承接、或金管會認為有必要時，將由集保指定股務機構承接。

此外，現行規定採電子投票投票結果，需在股東會當天公告，如此造成公司派與市場派資訊知悉時間出現落差。為提升資訊透明度，此次修正規定公司或其代辦股務機構，應於股東會開會前1日將股東電子方式出席股數彙整編造統計表，在電子投票平台上公告。

(時報資訊)