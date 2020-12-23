金管會指出對新光人壽進行金檢時，發現在處理保戶申訴、保經及保代通路考核等方面共有7大內控缺失，對此裁罰新壽720萬元及5項糾正，已是新壽今年三度苦吞罰單，裁罰金額達3880萬元，且遭拔2名高層、調降國外投資上限，成為今年保險業最慘苦主。

保險局副局長張玉煇指出，新壽此次金檢發現的最嚴重缺失，在於有1名業務員涉嫌偽造保單、挪用保戶保費，且該名業務員申訴率高，2016～2019年間遭32名客戶申訴，爭議保單46件、爭議金額達2663萬元。

張玉煇指出，該名業務員鑽內控漏洞，期間雖有多名保戶提出申訴，但新壽出現未立案、未留存申訴相關資料、或未調查即結案等情形，在招攬、核保及保全等各項環節均未落實相關控管機制，影響保戶權益甚鉅，單此項即重罰300萬元。

其次，新壽另1名業務員以誇大不實話數，對保險給付內容給予客戶不當承諾或保證、且以退佣方式招攬，對此裁罰120萬元。且上述情事未落實內規向金管會通報重大偶發事件，對此再裁罰60萬元，並要求依比例原則議處失職人員及應負責主管。

再者，新壽在辦理保單質借業務部分，遭查出有保險業務員與貸款介紹人為同一人、且於貸款相近時間投保，未落實執行保費來源相關查證及審核機制，未確實評估保戶保費支出與實際需求是否具相當性，對此裁罰120萬元。

第五，新壽辦理往來保經及保代通路考核時，未將應遵循義務、通路法遵、防洗錢等重要合約納入考核，與往來保經合約未明訂績效考核標準、亦未辦理書面績效考核，對此裁罰60萬元。

第六，新壽辦理法人投保業務時，出現企業以保障員工目的投保高價保單的「假投保真理財」狀況，遭裁罰60萬元。最後，在資安、保戶及業務員連絡資料控管、投資型保單銷售、投資風險控管、保單借款作業方面均有缺失，共核處5項糾正。

(時報資訊)