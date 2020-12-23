一名廣達集團女員工昨確診，為本土案例，感染源是染疫紐籍機師，由於該機師已婚，在自主健康管理期間與廣達妹逛街趴趴走，讓不少人看了紛紛猜測兩人關係匪淺。而律師林智群則發文替女員工神辯護，網友拜讀之後竟封該女為「護國小三」，狂讚其救台之恩。

律師林智群昨晚則在臉書粉絲專頁發文表示，換個角度想，那五天如果沒有廣達女員工（案771）牽制住紐籍機師（案765）的話，以案765的個性，肯定會跑遍北台灣的夜店，找一堆異性朋友密切接觸，所以也許案771是犧牲小我也說不定。

神辯護引發網友討論，「真的耶！女英雄囉？真是犧牲小我」、「哈哈，乍聽下有道理」、「這樣說很有道理，感謝案771的救台之恩」、「案771救了台灣」、「護台神女」、「這個辯護可以喔」、「護國台女」、「這邏輯給過」。

後來林智群又再發文指出，紐籍機師從頭到尾都不配合疫調，最後是警政單位用數位軌跡抓出來的。對此，他也開玩笑說，任何人碰到這種國家級抓猴（疫調）行動，應該都是沒辦法躲過去的。

換個角度想， 那五天如果沒有771牽制住765， 以765的個性， 肯定跑遍北台灣夜店 找一堆異性朋友密切接觸， 也許771是犧牲小我也說不定⋯⋯ 由林智群律師（klaw） 發佈於 2020年12月22日 星期二

(中時新聞網)