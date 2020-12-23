近日籃壇爆出多名球星不雅影片外流，而這陣腥風暴也燒到演藝圈，鮮肉男星吳念軒DIY影片遭不法外流，且風波恐越演越烈，因為還有知名行腳主持人、知名男歌手、男主角級大咖演員等人中計，甚至被威脅將遭「色情報復」，宛如台版N號房事件。

近來台灣籃壇球星深陷不雅影片外流風波，沒想到吳念軒也是受害者之一，據《鏡週刊》報導，他坦言這是隱藏3年的秘密，也知道總有一天會曝光，原來他在《紅衣小女孩2》上映不久後，收到一名女子私訊，對方透過輕鬆聊天卸下他心防，之後開始傳煽情對話裸露照片給他。

之後，吳念軒被誘騙視訊，並要他擺出各種奇怪姿勢，還有更露骨要求，吳念軒覺得奇怪，就不理對方，沒想到對方竟威脅，不理她的話就把影片外流，這時他才知道自己中計，從那之後他就有準備，影片等到他更有熱度的時候，就會被爆出來。

而他有好長一段時間都在擔心影片被曝光，現在他勇敢面對，表示當時年輕不懂事，會決定坦然承認，就是希望藉由他的例子當警惕，不要再有人落入陷阱。而這2支各約5分鐘的影片，就是他脫光對著鏡頭「動作」，雖然臉沒曝光，但從他身體上的痣、戴的手環，還有眼睛對比，就是他本人。

吳念軒憑著《紅衣小女孩》系列電影的「虎爺」一角，成為當紅鮮肉男星，後續作品都有入圍金鐘獎、台北電影獎等獎項，是顏值、實力都兼備的潛力男星。

(中時新聞網)