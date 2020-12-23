變種新冠病毒可能已經在美國傳播

在英國首度發現的變異新冠病毒株引發全球高度關注，全球已有約40個國家紛紛暫停與英方的交通，但美國疾病管制與預防中心（CDC）周二說，這種病毒株可能已在美國傳播。甚至有專家指出，它或許根本源自美國。

據CNBC新聞網和《太陽報》（The Sun）22日報導，CDC指出，雖然變種新冠病毒株最先不是在美國發現，但當地有許多感染病例，科學家還沒排序相關基因密碼。CDC說，美國有1700萬病例，但已排序的大約只有5.1萬例，因此可能遺漏了變異的新病毒株。

美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）說，這種變異新冠病毒株可能已在美國傳播。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，麻薩諸塞大學醫學院（University of Massachusetts Medical School）病毒學家魯邦（Jeremy Luban）說，它甚至可能源自美國。他指出，由於美國的排序計畫很零散，或許這病毒株在美國出現了，但沒被發現。

同樣的，喬治城全球健康科學與安全中心（Georgetown Center for Global Health Science and Security）病毒學家拉絲穆森（Angela Rasmussen）也擔心，這種新病毒株可能已經進入美國。

而CDC說，這種變異新病毒株目前定名為「SARS-CoV-2 VUI 202012/01」，11月在英格蘭東南各地流行。據說倫敦最近的病例中，有60%都是由它所致。事實上，這種新冠變種病毒株的傳染力，可能比原本的病毒高出達70％。它本月初在倫敦發現，但如今起碼已在丹麥、義大利、荷蘭，直布羅陀，澳洲和比利時等世上其他6地現蹤。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）在被問及，實施旅行禁令是否有助於遏止這新病毒株傳播到美國時說，他認為，這病毒株可能已經在美國了。「我不認為，這時實施旅遊禁令有助於防止變種病毒株進入美國。」高特里布說，新冠肺炎還會流行3、4個星期，但隨著疫苗接種，傳染率會逐漸降低。

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文章來源：CDC says new Covid strain in UK could already be circulating undetected in U.S.

文章來源：‘CAN’T KEEP IT OUT’ Supercharged mutant Covid strain is ‘probably already in the US and may even have started here’, scientists warn

(中時新聞網)

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