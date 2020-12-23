變種新冠病毒可能已經在美國傳播

在英國首度發現的變異新冠病毒株引發全球高度關注，全球已有約40個國家紛紛暫停與英方的交通，但美國疾病管制與預防中心（CDC）周二說，這種病毒株可能已在美國傳播。甚至有專家指出，它或許根本源自美國。

據CNBC新聞網和《太陽報》（The Sun）22日報導，CDC指出，雖然變種新冠病毒株最先不是在美國發現，但當地有許多感染病例，科學家還沒排序相關基因密碼。CDC說，美國有1700萬病例，但已排序的大約只有5.1萬例，因此可能遺漏了變異的新病毒株。

美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）說，這種變異新冠病毒株可能已在美國傳播。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，麻薩諸塞大學醫學院（University of Massachusetts Medical School）病毒學家魯邦（Jeremy Luban）說，它甚至可能源自美國。他指出，由於美國的排序計畫很零散，或許這病毒株在美國出現了，但沒被發現。

同樣的，喬治城全球健康科學與安全中心（Georgetown Center for Global Health Science and Security）病毒學家拉絲穆森（Angela Rasmussen）也擔心，這種新病毒株可能已經進入美國。

而CDC說，這種變異新病毒株目前定名為「SARS-CoV-2 VUI 202012/01」，11月在英格蘭東南各地流行。據說倫敦最近的病例中，有60%都是由它所致。事實上，這種新冠變種病毒株的傳染力，可能比原本的病毒高出達70％。它本月初在倫敦發現，但如今起碼已在丹麥、義大利、荷蘭，直布羅陀，澳洲和比利時等世上其他6地現蹤。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）在被問及，實施旅行禁令是否有助於遏止這新病毒株傳播到美國時說，他認為，這病毒株可能已經在美國了。「我不認為，這時實施旅遊禁令有助於防止變種病毒株進入美國。」高特里布說，新冠肺炎還會流行3、4個星期，但隨著疫苗接種，傳染率會逐漸降低。

(中時新聞網)