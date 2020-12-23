高雄昨（22日）晚進行無人機展演測試。（圖／摘自陳其邁臉書）

廣達集團一名女員工確診，253天無本土病例破功昨（22）日宣告破功，各縣市的跨年活動是否續辦，引發關注。對此，高雄市政府決定照常舉辦跨年活動，也祭出對應措施，而市長陳其邁則賣關子，除有聖誕驚喜外，跨百光年啟航當天也會有限定加碼驚喜。

高雄跨百光年系列活動於12月24日登場，直至1月3日在亞洲新灣區展開海陸空三向度展演。考量大型集會人潮擁擠、長時間近距離接觸，參加民眾需全程戴口罩、禁止飲食，自主管理期間、有發燒、呼吸道症候群、腹瀉等身體不適者，不能參加跨年活動。

活動現場將設置大型報看板、定點提供酒精、乾洗手等防疫消毒用品，並要求業者針對流動廁所加強清潔及消毒。另外，活動後3周內，如有疑似症狀者，將以手機回溯調查，相關防疫規範，市府這周也將前往會場實地演練。

高雄昨（22日）晚進行無人機展演測試。（圖／摘自陳其邁臉書）

高雄昨（22日）晚進行無人機展演測試。（圖／摘自陳其邁臉書）

市長陳其邁、副市長史哲也在臉書大力宣傳，昨晚搶先曝光無人機展演測試的影片，24日平安夜晚上7點，將有愛河灣的聖誕驚喜，跨百光年啟航當天，還有限定的加碼驚喜。

不少網友相當期待此次高雄的跨年活動，對於搶先曝光的無人機展演也驚呼連連，「太離譜了，真是太離譜了！怎麼變那麼美！」「為什麼高雄的天空可以美成這樣」「今天現場看到，比相片漂亮好幾倍」，但也有人認為，目前疫情緊張，若辦不好可能會是輸家，輸的將會是人民對政府的信賴，呼籲政府考慮是否先暫緩相關活動。

(中時新聞網)