經濟部投審會公布，最新核准、備查的重大投資案2件，其中最受注目的就是台積電(2330)對於美國的投資，預計於113年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場需求。

本次投審會核准及核備投資案中最受注目得莫過於台積電對於美國投資，台積電核備於109年12月以美金3000萬1000美元在美國設立TSMC ARIZONA CORPORATION，另外，申請以美金34億6999萬9000元對前述美國投資事業增資，規畫於美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計於113年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程之強勁需求。

僑外投資部份，英屬開曼群島商UTAC(聯合科技)TAIWAN HOLDINGS申請以美金1億748萬9000元(折合新臺幣31.45億元)認購聯測增資股份，認購後持股比仍為100%。

(時報資訊)