金管會公布對康健人壽裁罰案，指出康健人壽辦理電話行銷招攬、未承保身障者理由說明、保經績效考核、個資資安維護等4方面均有缺失，其中電話行銷缺失為3年內再犯、因此加重裁罰額度，合計共裁罰240萬元、並予以糾正。

保險局副局長張玉煇表示，康健人壽以電話行銷招攬醫療險時，有勸誘保戶解約轉投新保單，卻未告知基金配息可能來自本金或誇大報酬率，未完整說明保障內容範圍、揭露保戶權益，易使保戶對報酬率產生誤解，對此裁罰120萬元。

其次，針對未承保的身障者案件，康健人壽在核保過程中出現缺失，包括未依投保險種特性及疾病成因評估可接受的核保條件、未以書面敘明不承保理由、以書面回覆因持有身障手冊而不承保等狀況，未落實公司所訂核保規則，對此裁罰60萬元。

再者，康健人壽有未依董事會通過衡量標準，落實執行對往來保經進行績效考核情事，對此裁罰60萬元。最後，辦理電子郵件的個資過濾條件未包括姓名及地址，不利個資外洩安全維護，有礙健全經營之虞，對此予以糾正。

(時報資訊)