金管會為加強保險業務員工作權，規畫修正「保險業務員管理規則」，明訂保險公司在3種狀況下，才能撤銷自家業務員登錄，否則僅能停止招攬3個月至1年。修正案已完成預告，預期將於明年起上路適用。

金管會表示，此次配合民法修正需求，將保險業務員年齡限制由應「年滿二十歲」修正為應「成年」，並針對保險業務員管理規則第19條「受停止招攬或撤銷登錄處分」衍生效果及業務員權益，決議刪除所列撤銷登錄處分，將受處分效果限於同類保險業務。

金管會指出，未來保險公司只有在3種狀況下，才能撤銷自家業務員登錄。一是參加資格或特別測驗時出現重大違規、舞弊情事。二是不參加教育訓練，以及參加教育訓練不合格、1年後補訓成績仍不合格。三是近5年遭停止招攬行為處分期間累計達2年。

金管會表示，此次修法目的為加強保障保險業務員工作權，惟保險業務員經授權從事保險招攬業務，操守、專業及管理均影響社會大眾權益，仍應嚴加管理招攬行為，以保障保戶權益，故第19條規定仍有存在必要。

而保險公司對其業務員招攬行為有管理之責，無論與業務員間的勞務契約類型為何，均應依管理規則第18條的訂定相關獎懲辦法，且所訂獎懲辦法的違失態樣亦應侷限於第19條規定，不應有濫用或不當影響業務員工作權益情事。

(時報資訊)