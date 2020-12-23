秋冬是心血管疾病好發季節，例如腦中風、心肌梗塞，但很多人不知道，下肢也會血管阻塞，輕則走路、跑步痠麻無力，重則壞疽、截肢，甚至突然「腳中風」。台灣一年約有8,000例截肢手術，其中近6,000例、約7成5就是因動脈阻塞而截肢。

50多歲張先生，有高血壓和抽菸史，走路常常感到雙腳無力，但休息一下就會緩解，所以平常慢慢行走倒也沒什麼問題。但前陣子與家人外出旅遊，才第一天，突然大量走路讓他雙腳疼痛不堪，就醫檢查發現下肢股動脈完全阻塞，做了導管手術疏通血管，加上3個月復健，才終於能夠重新行走。

但王媽媽就沒這麼幸運。罹患糖尿病多年的她，平日走路、上街買菜不成問題，但有天發現左腳趾有個傷口，已經出現感染、潰爛，原以為是糖尿病足，檢查卻發現左腳血管同時嚴重堵塞，產生壞疽（乾枯發黑），被迫截除3隻腳趾。

秋冬是血管疾病好發季節，不知心血管會阻塞，周邊下肢血管也會阻塞，可能引發腳中風。(示意圖/Pixabay）

●天冷不只易引發心血管疾病 下肢血管也易阻塞

氣溫向下探，加上早晚日夜溫差大，血管快速收縮，使得秋冬特別容易引發心臟及周邊血管疾病。然而，大部分人會留意心臟不適的症狀，卻容易忽略下肢血管的疾病，甚至誤以為四肢無力、癱軟是肌肉、筋骨問題，錯過及早治療的機會。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃柏森解釋，動脈阻塞是指動脈中有「斑塊或血栓」堵住血管，影響血液流通。民眾熟知的中風、心肌梗塞和心臟血管阻塞就是動脈阻塞引起。動脈阻塞不只會發生在心血管，肢體血管也滿常見。

奇美醫院心臟血管內科主任陳志成表示，三高、抽菸、腎臟病患等向來是血管阻塞疾病的好發族群，因為血液濃稠、循環減慢，會增加形成血管粥狀硬化或產生血栓的機率。因此，下肢阻塞過去常被視為老人的疾病，近來卻有年輕化趨勢，主要和現在很多年輕人長期缺少運動、久坐、熬夜、嗜吃高油脂食物有關。

長期久坐、缺少運動，是造成下肢血管阻塞的幫兇。(示意圖/Pixabay）

●初期症狀常被忽略 嚴重恐須截肢

周邊血管阻塞最常發生在下肢動脈和下肢深層靜脈。奇美醫院心臟內科主治醫師洪俊聲表示，下肢動脈阻塞可以分成急性阻塞和慢性阻塞。急性阻塞就是俗稱的「腳中風」，因為血管突然完全塞住，血流無法通過，導致患肢出現急性麻痛、無力，及無法活動的情況。

比較麻煩的是，慢性下肢動脈阻塞初期症狀通常發生在走路或跑步時，感到疼痛、痠麻無力、癱軟，但休息一陣子又會自行緩解，因為容易走走停停，醫學稱之為「間歇性跛行」。但病人常誤以為是筋膜或骨骼問題而延誤治療。

隨著病情加重，病人可能連休息、靜止不動時都會感到不舒服，甚至因夜半氣溫低，突然抽筋、痛醒。洪俊聲表示，大部分病人都在下肢出現傷口、皮膚因血管梗塞、沒有血液供應而乾枯發黑才發現並就醫，有時已經面臨截肢命運。

下肢深層靜脈阻塞則常見於須久坐久站、最近有外傷、老人及癌症族群，因為常久坐、且少喝水，導致血液流速過緩，而形成下肢靜脈血栓。雖然不會影響活動度，卻會引發下肢腫脹，引起冰冷、疼痛、皮膚有微小的出血紅點，嚴重也會導致皮膚發紫發黑而截肢。

●截肢後死亡率仍高 藥物治療效果若不佳可考慮手術

即使截肢，手術後住院期間68天內死亡率仍高達18％，成功出院的一年內也有34％的死亡率。

如果下肢阻塞面臨截肢，術後又沒有裝義肢、長期臥床，會提高死亡率。(示意圖/Pixabay）

洪俊聲解釋，這是因為截肢會導致活動力不良，如果又沒有穿戴義肢、沒有積極復健，長期臥床會帶來壓瘡、容易併發肺炎、泌尿道感染等，導致死亡；而且這些病人約3～6成合併有腦血管或心血管疾病，如果沒有進一步追蹤，將來併發急性中風或急性心死梗塞而死亡的機率很高。

因此，一旦發現有下肢血管阻塞，應積極治療。黃柏森醫師表示，下肢動脈阻塞可先以藥物控制，如果情況嚴重，可以考慮進行外科繞道手術或介入導管手術，讓血液恢復正常供應。

下肢靜脈栓塞的治療目標則是減少血栓總量，並且改善靜脈回流、降低疾病復發率與栓塞後症候群發生率。洪俊聲表示，治療方法一般是藥物治療，嚴重可考慮心導管介入治癒，包括傳統導管溶栓術、超音波震盪導管溶栓術、或者經皮機械性血栓去除術。

●掌握4要點 下肢阻塞可預防、及早治療

血管疾病雖然不易察覺，且可能危及性命，不過，只要掌握4要點，還是能達到預防及早期治療的效果：

1.嚴格控管慢性病：高危險族群如三高患者、抽菸、洗腎患者等，應嚴格控制健康指標，積極與醫師配合，必要時可服用預防藥物，降低血管阻塞發生率。

2.建立良好生活習慣：包括規律運動、飲食少油、少鹽、少糖、多喝水，同時避免熬夜、長時間久坐等。

3.注意保暖：冬季氣溫低，血管遇冷容易收縮，容易使病況惡化，一定要做好保暖工作。

4.時常檢測自身狀況：一旦出現疑似症狀，應提高警覺，盡早就醫並檢查，才不會錯失黃金治療時機。

(中時新聞網)