小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(23日）財經重點。

【1】防疫破功 台股市值6,700億飛了

新冠肺炎疫情再度延燒，除了英國傳出病毒變異外，台灣22日也驚傳新增一例本土確診案例，防疫破功消息一出，更引爆市場恐慌賣壓，加權指數盤中跳水，終場重挫207點，創近3個月最大跌幅，除櫃買生技醫療指數「疫」軍突起，其餘類股全面走跌，上市櫃市值合計蒸發6,722億元。

【2】今年估破4,000億元 上市公司大陸收益 可望創新高

疫情並沒有影響台灣對大陸的出口倚賴度，CRIF中華徵信所22日分析兩岸經濟在2020年疫情下的最新發展，數據顯示前三季上市公司大陸投資收益2,931億元，寫下歷年同期新高，估計2020年全年大陸投資收益將會突破4,000億元，創下歷史新高。

【3】台積赴美設5奈米廠 投審會准了 在台保有一個世代領先優勢

台積電赴美國亞利桑那州投資設廠，經濟部准了！投審會22日召開會議核准台積電這項海外投資案表示，台積電這次申請34.69億美元增資，規劃在美國亞利桑那州鳳凰城設置12吋晶圓廠，預計2024年上半年生產5奈米製程產品，滿足北美市場對先進製程產品強勁需求。

【4】從肝膽相照到肝膽俱裂... 林文淵的大同奇幻漂流

林文淵22日在「請辭」記者會上大爆料，不滿之情溢於言表。不過最令外界好奇的是，到底是什麼原因導致林文淵和王光祥、鄭文逸兩大股東間，在短短50天內就從肝膽相照到肝膽俱裂？更讓林文淵由儼然是百年老店的救世主到匆匆下台？林文淵結束了在大同短暫的奇幻漂流，大同能否就此步上正軌，各界都睜大眼睛在看。

【5】新紓困案通過 美國每人可領600美元 年所得超過9.9萬美元者除外

美國國會周一（21日）以壓倒性票數通過9,000億美元財政紓困案方案，為協助受新冠疫情衝擊的家庭、企業與其他受困對象提供資助。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）並表示，在總統川普簽署生效後，最快下周民眾就可拿到600美元現金補助。

(中時新聞網)