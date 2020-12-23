醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發。蘇偉碩昨表示，當年反萊牛時，他將馬政府罵得狗血淋頭，也從沒被過查水表。現在民進黨執政竟反過來要開放萊豬，蘇一樣反對，卻要對他趕盡殺絕。

國民黨文傳會副主委黃子哲昨(22)日與蘇偉碩醫師同台，黃在臉書上提到，蘇偉碩面對政府查水表相當無奈，為了開放萊豬，民進黨政府已經殺紅了眼，用國家機器打壓異己，箝制言論自由，蘇只不過是繼中天新聞被關台後，另一個綠色威權復辟的犧牲者。

陳時中部長說是他決定要告發蘇醫師，後來又說若蘇能以正視聽，不排除撤告。但事實上，黃子哲指出，蘇醫師在衛福部告發前，早已針對萊劑比搖頭丸毒250倍的說法，修正為0.25倍。11月24日在他的臉書中看得到，11月30日接受風傳媒訪問時，也公開澄清過。況且，蘇偉碩並非故意造假，而是他所提出數據來源的論文，其引用別人的資料時誤植濃度，才間接導致數字失真。

他更爆出驚人內幕。蘇醫師說，在這次高雄市警局三民二分局正式通知他到案說明前，就已經先有刑警打電話，甚至是直接去他家找上門，不知是為了什麼案件，要他以證人身分說明。所幸當時他不在家，才逃過一劫。顯見民進黨政府查水表，已到了喪心病狂的程度。

蘇偉碩醫師是反瘦肉精的老司機，一路走來，始終如一；反觀蔡英文總統在8月28日突襲宣布萊豬開放政策，即便在高達6、7成以上民意的反對下，迄今仍執意要硬闖。黃子哲怒批，民進黨政府除了是「黑箱作業、藐視民意、踐踏豬農、罔顧食安」外，如今要再加上「嚴查水表」。而未來民怨的「爆表」，就等著反噬民進黨！

(中時新聞網)