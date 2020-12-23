資深藝人曹西平昨(22日)在臉書發文，針對年輕人輕生議題表達強烈不滿，認為不該讓父母承受白髮人送黑髮人之痛，怒斥：「年輕人妳憑什麼死？妳有什麼理由要死？」對此網紅陳沂則隔空嗆聲：「請停止你的自以為是」。

對於曹西平斥責年輕人選擇輕生，讓白髮人送黑髮人的行為過於自私，此舉讓陳沂看不下去，先是要求曹西平不要倚老賣老，尤其在正確認識憂鬱症之前，不要只會自以為是的說教，畢竟對有些人而言「活著比死了更痛苦」，至於會過不去的原因，其實與荷爾蒙或身體出問題都有關，接著反問：「可以快快樂樂活著誰會想死？」

拜託不要倚老賣老好嗎？ 如果您老人家對憂鬱症沒有正確認識麻煩該做的是去讀書，不是自以為是的說教。 對有些人來說，活著比死了更痛苦。 而且有些人過不去的原因，是因為荷爾蒙或是身體哪裡出了問題，可以快快樂樂活著誰會想死？ 你不是別人，你沒有活過他的人生，你永遠不可能真正的將心比心理解他為什麼會那麼想？ 所以，請停止你的自以為是！ 由陳沂發佈於 2020年12月22日 星期二

陳沂更強調：「你不是別人，你沒有活過他的人生，你永遠不可能真正的將心比心，理解他為什麼會那麼想？」接著隔空嗆聲：「請停止你的自以為是」，希望曹西平能有同理心，站在他人角度看待此事。

對此網友留言回應：「真正自私的是他不了解對方，還一副很懂的說風涼話」、「我只覺得他的觀念又是一個親情綁架」、「沒料又喜歡倚老賣老，不值得尊敬」、「這種父母往往才是壓力來源吧」。

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