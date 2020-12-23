跨年夜有寒流來襲？氣象專家賈新興表示，目前根據歐洲模式模擬，台北12月31日低溫下探8.5度，氣象局定義，若台北氣象站在10度以下，將是今年入冬首波寒流，氣象局長鄭明典也指出，30日到1月1日的冷空氣可能是今年入冬以來最強的一波。

氣象局今早發布基隆、新北、宜蘭、台東大雨特報，受東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭及臺東縣地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方、落石。

至於大家關心的跨年、元旦天氣，賈新興在臉書PO文指出，目前根據ECMWF(歐洲模式)的系集預報資料共有52個預報成員，顯示12月30日預報台北中位數的溫度在9度，31日大約8.5度、1月1日元旦11.5度，需要再多觀察幾天，「28日之後預報的分散度明顯擴大，表示不確定性高，預報的最高和最低值範圍可以從3至16度，範圍很大，也表示不確定性高，要再多觀察幾天。」

同時鄭明典今早也在臉書發文，提醒30日至1月1日有大陸冷氣團影響，此冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，北部、東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，北部及東半部地區容易下雨，其他地區為多雲到晴，「這是大天氣系統的移動，可預報度高，水氣和低溫條件都有，值得先提醒！」

(中時新聞網)