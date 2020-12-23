基隆市一名女子21日深夜擅闖一輛停在路邊的轎車，她上車後先是對駕駛裝熟，說「有吃藥嗎」，接著霸佔位置不走，雙腳還放在擋風玻璃前，駕駛友人在車外怒喝「快下車」仍不為所動，警察到場嘗試將她的腳拿下，並試圖將她「拔」下車，她先是死命抵抗，被拉下車後還倒地大哭，車主事後氣憤地說她把車上的玻璃踏地都是腳印。

警察到場嘗試將她的腳拿下，並試圖將她「拔」下車，她先是死命抵抗，被拉下車後還倒地大哭。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

一名網友日前在臉書爆料公社上表示，他和朋友21日深夜到基隆吃消夜，朋友不餓留在車上，一名女子突然闖進車內。該女子在影片中坐在副駕駛座，疑似僅穿著內褲，雙腳還放在汽車擋風玻璃前，嚇得友人報警、求助朋友。

最後2名警方一人抬一隻手，1名員警抬一雙腳，才合力將她抬上警車。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

面對警方上前試圖拉女子下來，她半夜在街頭大喊「不要打，你敢打你試試看！」不過錄影的民眾和友人也在車外喊「這是我們的車，請你下車」，警方之後嘗試勸說「自己下來」，她卻不斷大吼「不要弄我」，讓警察相當無奈。

基隆市一名女子21日深夜擅闖一輛停在路邊的轎車，她上車後先是對駕駛裝熟，說「有吃藥嗎」，接著霸佔位置不走。（翻攝自臉書爆料公社）

警察之後試圖將該女子的腳拿下來，她則大吼「男生弄我」，警察最後不得已將她「拔」離，她竟將雙腳抵在車門框，開始放聲尖叫，一旁的男生嘗試幫忙，還被友人勸阻，男生生氣地說「她腳踏成這樣」，PO文者事後也說她將擋風玻璃踏地到處都是腳印，隔熱紙也被指甲刮傷。

警察到場嘗試將她的腳拿下，並試圖將她「拔」下車，她先是死命抵抗，被拉下車後還倒地大哭。（翻攝自臉書爆料公社）

該女子之後被警方拉下車後，就躺在地上放聲大哭，警察試圖將她上銬抬上警車，她還一直吆喝「我起不來，我的腳受傷，你們都不讓我穿鞋」，最後2名警方一人抬一隻手，1名員警抬一雙腳，才合力將她抬上警車。PO文者事後說「大家平常真的要習慣鎖車門啊。」

(中時新聞網)