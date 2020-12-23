美國國會通過新一輪9000 億美元刺激計畫的利多，但變種 COVID-19 病毒使得各國確診數增加，美股也因此遭到拖累，所幸靠著APPLE一之獨秀撐住科技股指數，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.67%至+0.51%，其中那斯達克指數表現最強，台積電ADR下跌0.85%，聯電ADR下跌3.09%，APPLE上漲2.85%。

周二台股帶量下殺，短線仍要提防再探低點，指數跌破10日線，支撐為14,000點附近，壓力為前高(約14,427點)附近。日KD再度死亡交叉，短線仍要提防再度回測。

櫃買指數下跌0.89%，收在177.76點。短線支撐為173點附近，壓力為182點附近。

全球疫情再起，台灣再度出現本土型案例，也拖累台股周二呈現帶量下殺，外資期貨淨空單再度增加，短線上我們認為指數仍要提防再度回探低點，操作上建議勿過度追高，降低持股比重，選股佈局上可留意資訊軟體、蘋概股、防疫股、造紙、鋼鐵、紡織等。

(時報資訊)