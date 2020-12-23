國內疫情擴大衝擊投資信心，台股昨天出現殺尾盤，收盤時大跌207.5點，下跌1.44%，收在14177.46點，昨外資賣超近百億元，產業擴及金融、電子及傳產，前10大賣超名單分別為：開發金(2883)、友達(2409)、聯電(2303)、華航(2610)、長榮航(2618)、長榮(2603)、中鋼(2002)、彩晶(6116)、益航(2601)、國喬(1312)。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，隨著指數來到相對高檔，當市場出現任何風吹草動即可能出現波動，不過只要疫情能控制得宜，不至於扭轉台股多頭走勢，且目前全球資金充沛，在企業獲利能見度來到明年首季與資金雙引擎驅動下，目前的台股作夢行情仍可延續，短線可先看14000點是否有撐。

目前國外疫情加劇，也使得二次封城再起，然疫情疫苗進度超前，歐美國家預期12月下旬開始施打疫苗，讓市場對於經濟前景展望相對樂觀，進而維持股市多頭續航力。

針對盤面走勢，葉獻文指出，短期類股呈現輪動快速，電子及傳產輪流接棒，因此宜買黑不買紅，否則可能造成追高風險，另外就長線走勢來看，5G、高速運算、新能源車等新科技題材，仍將是未來驅動台股的主要動力，受惠這些類股的半導體及電子元件需求，挹注企業獲利揚升，進一步推升股市指數。目前適逢台股財報空窗期，且第一季作夢行情正在上演，預期大型業績成長股將是資金著墨焦點，特別是未來一年成長較明確的晶圓代工權值股，可望持續受到內外資法人的青睞。

(時報資訊)