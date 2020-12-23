紐籍機師（案765）害3人染新冠肺炎，使得台灣維持253天的本土零確診破功，根據網路流出的LINE對話截圖，疑似紐籍機師的同事跟人抱怨，紐籍機師接受疫調時，不僅隱瞞活動、接觸史，住院治療也慨相當不配合，認為檢驗報告造假，指控台灣政府惡意中傷他，態度囂張。

紐籍機師遭指控在飛行過程中，不斷地咳嗽，且全程都未佩戴口罩，導致其他2名同事染疫，甚至還感染30多歲任職廣達集團的女性友人（案771）。指揮中心於22日指出，紐籍機師接受疫調時，聲稱無法回想確切活動、接觸史，也未提及曾與廣達女員工有接觸，直到警政單位調查後，才發現他於7日至12日之間，與廣達女員工有密切往來，兩人足跡遍布，包含天母新光三越、天母SOGO及南崁好市多。

網路瘋傳一張Line對話截圖，內容曝紐籍機師在負壓隔離病房態度相當惡劣。（圖／翻攝自PTT）

紐籍機師成為台灣防疫的破口，不少民眾相當憤怒，如今，更有網友在網路各社群平台瘋傳一張Line截圖對話，內容指出紐籍機師在日本其實已有妻小，而他確診後，入住負壓隔離病房態度卻相當惡劣，一直對醫護人員發脾氣、咄咄逼人，不願配合醫護人員指示。

紐籍機師更認為檢驗報告造假，「是台灣人要害他」，因為同事被感染，台灣政府找他當代罪羔羊，只聽信同事片面之詞就判定他染疫，台灣人都在惡意中傷他，硬是把沒病的他抓進醫院。

由於這是台灣時隔253天，再次出現本土病例，民眾不免擔心造成防疫破口，指揮中心表示已匡列案771相關接觸者，目前已有13人進行居家隔離、154人自主健康管理，所有人都會安排病毒檢驗。

(中時新聞網)