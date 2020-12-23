美國萊豬叩關倒數，24日立法院將投票表決萊豬相關行政命令，國民黨台北市議員羅智強堅持反萊豬立場，這幾日發起「懸崖勒豬，別護萊豬」活動，號召網友留言灌爆挺萊豬立委臉書，今（23）日他宣布，「12萊罷割萊委，從吳思瑤開始」。

羅智強在臉書表示，罷免12萊委，就能停止進口萊豬，吳思瑤已表態不會再像聯席委員會一樣找藉口缺席，明日會在院會投下護航萊豬的票，看起來是鐵了心要背叛台北市民對她的食安付託，「罷免吳思瑤的啟動鈕，顯然吳思瑤已打算親自按下」。

台北市議員羅智強。（資料照／黃福其攝）

只罷免吳思瑤夠嗎？羅智強指出，眾多萊豬立委吃了秤砣鐵了心要護航萊豬的緣故，就是認為人民沒有能力全面發動罷免萊豬立委，也就不可能翻盤進口萊豬的決定。

從政治現實來說，羅智強坦言，不可能罷免所有的萊豬立委，來改變萊豬進口的決定，但只需要罷免「12萊委」，就可以立法禁止萊豬進口。目前挺萊豬的立委，包含民進黨丶時代力量及基進黨共68席，而在立場上反萊豬的其他在野立委有45席，只要罷免12席挺萊豬委員，反萊豬的力量就有機會取得57席並在國會過半。

「12萊罷割萊委」計畫，羅智強率先「認領」罷免吳思瑤，而已有基隆鄉親「認領」罷免蔡適應。另外，羅智強也推薦12萊委名單，包括蘇巧慧、鄭運鵬、陳柏惟、蔡其昌，剩下的6位優先罷免的萊豬立委，則開放讓各位網友推薦。

最後，羅智強也敬告各位萊委，明天「你們手上的票，決定各位要不要接受罷免檢驗！」若敢背叛台灣人民的食安付託，就等著接受台灣人民的罷免怒火吧！

(中時新聞網)