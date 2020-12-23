台灣253天零本土破功！胸腔暨重症醫師黃軒指出，航空人員是人不是神，隔離檢疫14天加上7天自主健康管理，才最安全。而台灣至少要等到明年下半年才有疫苗，所以未來半年台灣仍處處是危機，只能靠做好秋冬專案國際化、全面管制邊境和放棄各種泡泡，才可能穩住疫情。

黃軒表示，台灣防疫會破功，就是太相信「航空上有泡泡」。根據規定，飛航組員和貨機監貨人員只要檢疫隔離1至3天、自主健康管理中心4至14天；空姐、客組員和機務人員檢疫隔離1至5天、自主健康管理中心6至14天即可。

黃軒指出，航空人員是人不是神！根據國際期刊研究指出，隔離檢疫14天搭配上7天的自主健康管理，才是99%最安全的隔離措施。僅作5天的隔離檢疫，要小心有近50%的漏網之漁！

黃軒也說，最近常被問到，為何機師只要檢疫1至3天就好，難道飛上天空後，體質就會改變，病毒就不能侵身了嗎？其實這個規定當初只是為了讓航空業能順利運作，也相信機組人員對防疫健康的管控，有專業的操守。

黃軒提到，但現實是「地面上沒有100%善良的人類！」 當局即使假設所有國人遵守了所有的防疫健康管控措施作業，但崇尚自由的外國人，不一定會遵守台灣所有的防疫管控，否則外國都有了疫苗，疫情不仍處於失控狀況？

黃軒指出，台灣還有機會，只要做好三點就能安定江山。首先是「秋冬加強方案國際化」，所有在境內的人都受到管控；二是「邊界防堵全面化」，最脆弱的邊界漏洞恐造成防疫破洞，讓病毒偷渡入社區；最後則是「泡泡圈先泡沫化」，建立在關係緊密且互信度較高的經濟體內的往來機制，在疫情大失控的狀況下，也都只是空談。

黃軒表示，台灣現在是在向新冠死神買時間，等到疫苗可以接種的時間。可惜的是，台灣沒趕上研發的超前部署，但台灣還來得及「操錢」部署，但大概要到明年下半年，台灣才能有自己的疫苗，所以2021的前半年，台灣還都是處處危機。

【本文由黃軒醫師授權提供】

(中時新聞網)