外送按摩妹的色情特種行業近年興起，中部警方日前破獲透過網路封閉式論壇媒介年輕台灣女子賣淫的集團，警方蒐證多時，終於循線逮獲主嫌、嫖客以及應召女。然，其中一位應召女郎竟是某名主播的未成年女兒。

據《ETtoday新聞雲》報導，中部警方破獲一個賣淫集團，細查帶回的應召女身分，其中一位女孩竟是電視台某知名女主播的未成年女兒，經社工輔導後，女孩才透露與父母關係不親近，才決定以肉體賺生活費。

據悉，這位未成年女孩與父母疏於聯絡，自高中後便經濟獨立，靠自己的力量半工半讀，但仍負擔不起龐大的生活費及房租，尋不到解決問題的方法，才毅然決然下海用身體賺取金錢。甚至在社工詢問時，少女年紀雖輕卻相當灑脫地說：「爸媽早就不管我死活了，我也沒有傷害別人，但生活就是缺錢啊，我還能怎麼辦？」

不少嫖客在知悉女孩的故事後，透過魚訊論壇幫忙擴散賣淫的資訊，而少女因服務過程總相當配合，再加上正值青春年華，渾身散發著清新的氣質，使其火速在魚訊圈廣為人知，嫖客紛至沓來。

此外，警方約談賣淫集團到案後，發現少女在魚訊刊登的年齡為18歲，實際上少女仍未成年，不少嫖客經警方說明方得知真相全嚇壞。警詢後將多位與少女交易過的嫖客，依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，少女則交由社工輔導安置。

(中時新聞網)