蘇貞昌下台誰接閣揆寶座？游盈隆直指4大天王

行政院長蘇貞昌因明年元旦美國萊豬開放、《中天新聞台》不予換照等議題，飽受各界抨擊，與總統蔡英文的關係也成各界關注焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆今日表示，面對愈來愈大的倒閣聲浪，縱然蔡非常需要蘇，但蘇極可能被民意反彈到自己萌生退意；一旦蘇下台，國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、桃園市市長鄭文燦，這4位蔡系親信都是可能人選。

游盈隆接受香港媒體《中評社》訪問，針對外界討論不休的倒閣議題，直言，「短期內是蔡英文需要蘇貞昌」，但蘇面對愈來愈大的倒閣壓力，極可能被罵到自己厭煩想走，這點從蔡、蘇兩人近期頻繁見面就可發現，因為他們正在製造某種「假訊號」。

至於蘇貞昌到底何時會下台、蔡英文到底能忍受蘇到何時？游盈隆認為，這沒有固定答案，像前行政院長林全自始至終民調都不高，甚至不滿意度曾高達6成，但林還是撐了1年3個月。可見蔡可長期忍受林「不滿意度高於滿意度」，但蔡對蘇就不見得能忍到這個程度。

談到若蘇貞昌下台，誰將是繼任人選？游盈隆坦言，這個問題沒什麼意義，因為蔡英文執政什麼事都有可能發生，反正蔡只會用自己喜歡的人，只要她高興就好，所以包括顧立雄、李大維、吳釗燮、鄭文燦這些蔡系親信都是可能人選。但畢竟行政院長是「埋葬英雄的地方」，當年身為政治明星的賴清德就是任行政院長後跌下神壇，故若鄭為選總統而去接閣揆，這實在很奇怪。

此外，游盈隆指出，蘇嘉全本身很想當行政院長，但現在很難；外界傳出前副總統陳建仁接任的消息也很奇怪，一個當過副總統的人還會去當閣揆嗎？何況陳在黨內沒勢力，沒什麼能耐可言。

(中時新聞網)