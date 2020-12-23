66歲名廚「阿基師」鄭衍基9年前以《型男大主廚》獲得第46屆電視金鐘獎最佳綜合節目主持人獎，6年前他被爆出摩鐵密會女粉絲風波，製造出不少金句，挺過桃色緋聞後，阿基師仍是該節目的金字招牌。今(23日)週刊則報導阿基師有意離開《型男》，讓年輕廚師接手，或另起爐灶開新節目。

阿基師多年前上《型男大主廚》一炮而紅，從此代言、教學工作邀約不斷，2014年他卻重摔一跤，被八卦週刊拍到私下和女粉絲見面，還開車進了摩鐵，阿基師開記者會強調兩人清白，卻自曝：「我們清清白白，鐵門拉下來擁抱一下感受溫暖而已」、「不是外遇，只是巧遇」 、 「嘴對嘴也還好啦，我的客人常常跟我嘴對嘴，這是我的國際禮儀。」

當時阿基師還原自己是坐女方的車，無預警的情況下「就咻的滑進摩鐵」，成為不少網友調侃語錄，為了平息風波，阿基師一度稱要退出媒體，後來經紀人澄清只是請長假，沉潛一陣子，後來他再度回到螢光幕前，繼續贏得許多粉絲支持，今卻傳出他將離開待了15年的《型男大主廚》。

據《鏡週刊》報導，身兼飯店行政總主廚和在三間學校任教的阿基師手上工作滿檔，傳聞他認為自己在《型男》已經沒有發揮空間，決定退出交棒給新生代的廚師，又傳阿基師可能考慮開新節目，經紀人則說還不確定，對新計畫沒多加透露。

(中時新聞網)