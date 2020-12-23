國民黨反萊豬，被民進黨立委鄭運鵬指為「報選舉上的恩怨、報老鼠仔冤」，立院黨團總召柯建銘也對前總統馬英九要參加國民黨24日發動的繞立院護食安，表示「最沒資格來的就是馬英九」。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文說，把國民黨捍衛台灣民眾食安的決心，曲解成為「報選舉上的恩怨」，能夠做出這樣結論的人，不是邏輯有問題，就是心態有問題。

孫大千說，馬英九政府時期，儘管美國方面給予強大的壓力，國民黨仍然堅守防線，僅僅以開放部分有消費者需求的美牛，作為妥協方案，隨後美方後續針對牛雜開放的要求，也被國民黨團全面封殺。儘管如此，民進黨當時仍然發動了大規模的群眾抗議示威，也用盡了各種惡毒難聽的話來批評馬英九政府。鄭運鵬和柯建銘究竟是忘記了，還是不願意想起來？柯建銘才是最沒有資格捍衛萊豬進口政策的人吧？

他說，民進黨此次「跳樓大拍賣式」的全面開放美豬跟美牛，相較於馬英九政府，等於對美國政府全面投降式的出賣台灣。自己沒有能力把話說清楚，講明白，只能夠一再地搬出國民黨和馬英九來轉移焦點。對於當年的理念和堅持，鄭運鵬和柯建銘究竟是忘記了，還是不願意想起來？鄭運鵬還要繼續的「裝睡裝傻裝無辜」到底嗎？

孫大千強調，就在平安夜，民進黨將準備把開放萊豬，當成是送給美國政府最大的聖誕禮物，可憐的台灣人民，不但沒有禮物，反而卻要面對可怕的聖誕夢魘。如此天壤之別的對待，為什麼鄭運鵬會自我感覺良好的以為「國人可以理解」呢？

(中時 )