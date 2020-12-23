政府自8月底拍板敲定，明年元旦將開放美國萊劑豬肉來台，就引起民眾熱議，而隨著扣關倒數，反對聲浪似乎有增無減，藝人丁國琳也發聲，「我和小丁丁(丁國琳女兒)都支持同婚，但我不希望小丁丁吃到萊豬」。

丁國琳23日凌晨在臉書發文，寫下：「我和小丁丁都支持同婚，但我不希望小丁丁吃到萊豬」，而她坦言因為目前沒有任何國家能保證，吃了萊劑不會對少年、青少年完全無害，所以她才不希望女兒吃到萊豬，吐做父母心聲「我只是擔心的媽媽」。

丁國琳吐心聲，不希望女兒吃到萊豬。（圖／翻攝自丁國琳臉書)

而她此文一出，也引來不少網友爭論，「支持您，小丁丁的媽」、「天下父母心，不好的東西為什麼要吃」、「辛苦了，發這種政治文，被攻擊是正常的」，也有人持反對意見「不相信國際標準，對妳說再多也沒用」、「該退讚了，支持您支持同婚的想法，但您的思維恐怕比萊劑更傷害青少年」。

性感美魔女丁國琳2006年未婚生下女兒，獨自撫養女兒長大，之前她曾透露，孩子的爸本來說好會結婚，但生女後她發現男方早有正宮，甚至自己是第五個女朋友，還被其他女友諷刺私生活不檢點，造謠孩子不是男方的種，讓她憤而提告，打DNA官司，勝訴後她自己撫養女兒，並表示自己一向比男方賺更多，不覺得有必要跟他要錢。

(中時新聞網)