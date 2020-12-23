民進黨21日公布2020台灣總體表現民調，蔡政府這1年來表現的總體滿意度達60.9%、不滿意度為36.6%。對此，國民黨台北市議員羅智強指出，蔡英文的支持度，高過前總統陳水扁、馬英九的同期支持度，其中反萊豬的民意只占7.7%，懷疑民進黨製造少數人反萊豬的假象，酸說「蔡英文就繼續陶醉在6成的膨風民調裡吧！」

民進黨最新民調指出，蔡政府這一年來表現的總體滿意度達60.9%，不滿意度為36.6%，其中不滿意蔡英文總統這一年來的表現主要原因中，有7.7%的民眾認為是開放美豬牛。

羅智強昨（22）日在臉書直言，「蔡英文就繼續陶醉在6成的膨風民調裡吧！」指出民進黨公布民調結果，蔡英文拿下驚人的6成支持度，甚至還高過陳水扁、馬英九的同期支持度，而在萊豬即將進口的前夕，該民調完全不敢將萊豬等民生議題單獨列為題目，反對萊豬的民意只能悄悄藏在選項內。

羅智強質疑，在灌水稀釋後，反萊豬的民意竟只占了7.7%？「民進黨想用膨風民調騙騙自己就算了，竟然還花錢打造只有少數人反萊豬的假象。民進黨，有事嗎？」

(中時新聞網)