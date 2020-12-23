THE Alliance所屬成員陽明(2609)、赫伯羅德Hapag-Lloyd、Ocean Network Express(ONE)及現代商船(HMM)共同攜手優化2021年航線服務，並公布2021年航線網絡架構，航線範疇除涵蓋既有的亞洲、歐洲、北美、中東、紅海以及印度次大陸等地區外，並藉由開闢一條嶄新的美東六線(EC6)航線，新增墨西哥灣區服務範圍，此航線將配置10艘6,500 TEU級貨櫃輪，密集串連台灣、香港、華南、華中、韓國及美東墨西哥灣區等地區，為客戶提供覆蓋範圍更廣，航線更綿密的運送服務。

THE Alliance亦針對2021年的航線服務網絡持續進行強化，包括升級地中海二線(MD2)、美西南四線(PS4)、美東五線(EC5)等三組航線船型以滿足市場及客戶所需，同時合併並升級原美東一線(EC1)和美東三線(EC3)為一組13,500 TEU級貨櫃輪航線，新航線將保留美東一線(EC1)為航線名稱，持續提供東亞至美東最佳化的運輸網絡。整體航線架構主要在確保較以往更佳的航線頻次，更具競爭力的運送時間及更全面的航線範疇，同時藉由合理化靠港順序與泊靠時間，能更顯著地提升航線準點率。

(時報資訊)