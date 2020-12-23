雖然美國國會在經過數個月漫長的政治角力後，終於通過期待已久的新一輪紓困振興措施，但由於投資人對英國的變異新冠病毒感到擔憂，以及最新公布的經濟數據令人失望，周二美股道瓊指數收黑，標普500指數連跌第3天，但蘋果上漲帶動那斯達克指數再度刷新歷史高點。

小型股亦表現亮眼，羅素2000指數收漲1%，為1,989.88點，亦創歷史高點。

LPL Financial資深策略師Ryan Detrick表示，市場正在消化過去24小時內的兩個重大消息，即激勵方案過關，以及新冠肺炎出現新病毒株。

對全球爆發新冠肺炎疫情的擔憂，以及對經濟終將復甦的憧憬，使今年華爾街股市陷入急劇震盪，今年以來標普500指數單日漲跌幅超過2%的次數超過40次，創下逾10年來最高記錄。

Detrick表示，這將是歷史上第一次美股在一年間一度暴跌30%，但全年卻收高，「這真的是一次驚心動魄的大反轉，是前所未見的事」。

美國國會兩院周二深夜接力通過規模為8,920億美元的新冠援助方案。英國發現新冠病毒變異毒株，已導致該國陷入封鎖，並遭到許多國切斷交通往來。

美國CNN報導，輝瑞和莫德納正在測試其新冠疫苗是否對英國的變異病毒有效。

最新公布的經濟數據，12月美國消費者信心指數意外大跌，11月成屋銷售為6個月來首度下滑。

周二收盤，道瓊工業指數跌200.94點或0.67%，為30,015.51點。標普500指數跌7.66點或0.21%，為3,687.26點。那斯達克指數漲65.40點或0.51%，為12,807.92點，再創歷史新高。

蘋果逆勢勁揚2.85%，收在131.88美元，為那斯達克指數帶來最大的提振，也為標普500指數帶來主要支撐。媒體報導，蘋果計畫最快在2024年推出自動駕駛車。

標普500指數的11大類股中，只有科技股與地產股收高，分別漲0.86%與0.61%。

受蘋果將進軍自動車市場的消息打擊，電動車製造商特斯拉在首日納入標普500指數重挫逾6%後，周二再跌1.5%。

派樂騰（Peloton Interactive）飆漲11.6%。該公司在宣布擬以4.2億美元收購高檔健身器材製造商Precor後，獲多家券商調升其股票目標價。

製藥公司安進（Amgen Inc）下挫2.8%，收在220.99美元。該公司與英國同業阿斯利康合作開發的氣喘藥物在後期研究中的結果令人失望。

在英國變異毒株的擔憂籠罩下，旅遊股再度走弱，美國航空下挫 3.9%，聯合航空跌2.5%。嘉年華遊輪集團跌近6%，皇家加勒比海國際郵輪跌近3%，挪威郵輪重挫6.9%。

(時報資訊)