女星何妤玟在年初宣布與邵天成離婚，8年婚姻正式畫下句點，恢復單身的何妤玟，把生活重心放在工作和一對女兒身上，而何妤玟昨（22日）則罕見曬身材，她身穿細肩帶、深V上衣，美胸和白嫩肌膚全都露。

何妤玟平時不吝嗇在網上和粉絲互動，不論是工作側拍照、生活日常或者是心情小語，她都樂於分享，而何妤玟昨晚則罕見解放曬身材，只見她身穿白色細肩帶深V上衣，何妤玟不只豪秀白嫩美肌，她的美胸、事業線也全都露。

何妤玟曬身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，辣照更是獲得好評：「好美」、「仙氣」、「又美又白！棒棒」、「你這狀態跟我以前看少年兵團旗開得勝沒差」，何妤玟絕佳狀態看不出已43歲。

其實何妤玟的顏值、膚質都保養得極好，她日前還在節目上公開卸妝，何妤玟卸下藝人的包袱，豪邁地把底妝和油垢都卸乾淨，儘管鏡頭都放大特寫在她的臉部，何妤玟妝前妝後都沒有太大差異，素顏模樣依舊俏麗。

而何妤玟離婚後，她的感情狀態一直是外界關注焦點，日前還曾傳出何妤玟和嘻哈團體「麻吉」的前成員大隸過從甚密，對此，何妤玟則是對外表示，大隸是她認識12、13年的老朋友「我現在是單身，節目裡講很多東西，是效果比較誇張。」

(中時新聞網)