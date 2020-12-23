蘋果(Apple)要進入自動駕駛電動車市場，可能是周二(22日)市場最熱話題，股價收漲2.85%，反觀長期來被質疑股價泡沫很大特斯拉(Tesla)在被納入標普500指數後連跌2天，再挫1.46%。跨國金融巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley，俗稱大摩)更指出，「蘋果可能進入汽車業，或許是投資者一段時間內不得不考慮、對特斯拉看空的最可信／最恐怖理由。」

分析蘋果影響報告來自喬納斯(Adam Jonas)團隊，儘管將特斯拉股票評級維持在買進，但是目標價是540美元，而特斯拉即使周二盤後繼續下行0.60%，也還在638.48美元高位。不過喬納斯認為比起特斯拉，受害更深會是近期積極投入電動車轉型的福特(Ford)、通用(GM)，他說：「蘋果計畫可能意味一系列投資的速度、規模會出現重大轉變，只要蘋果發揮影響力，這些傳統車商很難與其競爭。」

資產分析公司Research Affiliates合夥人兼研究主管卡雷斯尼克(Vitali Kalesnik)也認為特斯拉股價泡沫嚴重：「考慮到銷量、產量這些基本面，特斯拉股價已經太高。特斯拉獲利率跟其他同業基本相當，卻有著高出數倍的估值，表示現階段正處於泡沫區域。特斯拉在電動車市場確實有些優勢，但競爭對手的資本支出上限遠高於特斯拉，這些對手正制定非常積極又高達數十億美元投資計畫。」

妙的是，連特斯拉共同創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)也來蹭蘋果熱度，他表示在公司最黑暗的時候，也就是日前曾爆料現金流差1個月就到破產程度階段，曾考慮將公司賣給蘋果，當時特斯拉市值大約只是現在1/10，只是蘋果執行長庫克(Tim Cook)根本沒理他。

馬斯克在Twitter寫到：「在Model 3計畫最黑暗的那些日子，我曾聯絡庫克，希望討論把特斯拉賣給蘋果的可能性，但他拒絕開會。」此外他還對路透披露的蘋果在開發單體磷酸鐵鋰電池傳聞感到好奇，因為這是特斯拉試過但沒做到的。

(中時新聞網)