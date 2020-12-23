【愛傳媒葉毓蘭專欄】截至今年10月，外籍看護移工總數25萬餘人，其中印尼移工約為19萬人，約佔7成6，近來受到疫情影響，政府限制印尼移工的入境，再加上印尼零付費移工政策，許多重症患者的家庭瀕臨崩潰。

「長照2.0」真的能幫助長期照顧需求者嗎？長照2.0確實擴大一些服務範圍，問題是外籍看護是從事24小時的照護工作，而長照2.0的居家喘息服務只提供1日以6小時計、半日以3小時計或者最多9小時的服務；而居家服務則是採鐘點制，由個管師評估後，視失能等級給予最高每月54小時陪同外出、在家陪伴服務、家務協助、餵食服務等等，視個案情況不一而定，低收入戶由政府負擔費用，一般家庭則以每小時計費，一般來説通常是2至4小時為多，如果僅可提供重度失能者幾小時的服務，若無家人可照料者，是不是只能自求多福？申請機構喘息，暫時送到安養院，但是長照2.0，每年最高就只能補助21天，這還是是重度失能的情形，其他的最高只能補助14天，超過的就必須完全自費。

這樣的喘息服務或者是居家服務，家屬真的能喘息嗎？案主真的能接受完善的居家服務嗎？

照護工作都是由外籍看護擔當重責，這些移工的角色，是無法由本地看護取代。外籍看護一個月薪資含就安基金、加班費、伙食費也將近3萬元，而我國的照服員24小時看護，目前行情是一天2500元，受到疫情的影響更難雇用，甚至有漲價到3000元，一個月薪資約6、7萬，我國長照人員的看護費用，一般家庭顯然難以負擔。

如果申請不到外籍看護，又無力聘僱本國看護，而長照2.0又無法滿足需求，就只好由家人勉強照顧。

需要長照家庭的負擔增加了，身心壓力變大了，是不是又造成更多的長照悲歌？月初高雄就傳出一家四口輕生的悲劇，妻子罹患癌症、一雙子女均患重度智能障礙，57歲的男主人扛起全家的生計，終於喘不過氣，做了令人遺憾的選擇。

印尼零付費看護的問題，把政府逼的進退失據，印尼積極的為他們的移工爭取權益，天經地義，反觀我國衛福部及勞動部的作為在哪？每天只想著開放萊豬進口，真的有苦民所苦嗎？

勞動部只會告訴民眾，一直和印尼方面在溝通，而衛福部就一直說「長照2.0」可以彌補。

社會型態的轉變，台灣邁入少子化，即將進入超高齡社會，關於長照，衛福部不能一直沈迷在「長照2.0」自我感覺良好的假象。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)