【愛傳媒黃珊珊專欄】南門市場，結合過去台北的人情味，以及現代進步的象徵，更是台北市傳統市場邁進的里程碑。

在南門市場改建的過程中，我看到最難能可貴的，就是所有攤商的團結和努力，大家把這裡當成家，會長也背負的所有攤商的期待和壓力，現在的南門中繼市場，歷經搬遷一周年，還在今年獲得經濟部的五星優良市集榮耀。

12月21日到光點華山看「在台北，說南門的故事」——南門市場搬遷紀錄片，暮然回首，才發現原來我們走了這麼長的路，有過這麼多的感動！

舊南門市場結束前，「在台北，說南門的故事」用鏡頭記錄一千多個攤商的身影，這些影像將成為未來北市進步軌跡中的回憶。

其實這部片中，最令人感動的，或許是這些攤商面對未知及重大的改變時，那些不安與期待，卻仍然堅定向前的腳步。

另外也要感謝市場處同仁的努力，儘管遇到波折和爭議，最後仍然勇敢的邁步向前。

要成功改建市場是一種意志力的展現，上百億的改建案更是為了未來數十年的食安把關，這其中的每一個環節都很不容易。

在這邊也要感謝李明璁先生擔任這部紀錄片的企劃及監製，紀錄下南門市場改變的點點滴滴，成為台北珍貴的進步歷程。

南門市場搬遷的過程不僅讓人引以為傲，也會成為所有市場的典範。

See you again 我們的南門市場！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)