【愛傳媒黃珊珊專欄】南門市場,結合過去台北的人情味,以及現代進步的象徵,更是台北市傳統市場邁進的里程碑。

在南門市場改建的過程中,我看到最難能可貴的,就是所有攤商的團結和努力,大家把這裡當成家,會長也背負的所有攤商的期待和壓力,現在的南門中繼市場,歷經搬遷一周年,還在今年獲得經濟部的五星優良市集榮耀。

12月21日到光點華山看「在台北,說南門的故事」——南門市場搬遷紀錄片,暮然回首,才發現原來我們走了這麼長的路,有過這麼多的感動!

舊南門市場結束前,「在台北,說南門的故事」用鏡頭記錄一千多個攤商的身影,這些影像將成為未來北市進步軌跡中的回憶。

其實這部片中,最令人感動的,或許是這些攤商面對未知及重大的改變時,那些不安與期待,卻仍然堅定向前的腳步。

另外也要感謝市場處同仁的努力,儘管遇到波折和爭議,最後仍然勇敢的邁步向前。

要成功改建市場是一種意志力的展現,上百億的改建案更是為了未來數十年的食安把關,這其中的每一個環節都很不容易。

在這邊也要感謝李明璁先生擔任這部紀錄片的企劃及監製,紀錄下南門市場改變的點點滴滴,成為台北珍貴的進步歷程。

南門市場搬遷的過程不僅讓人引以為傲,也會成為所有市場的典範。

See you again 我們的南門市場!

作者為台北市副市長

