【愛傳媒簡秀枝專欄】可可豆莢，色分三種，又大又肥！原來巧克力沾醬佐季節水果，這麼爽口！

一切的驚喜，就在我們抵達「阿信巧克力農場」，農場主人曾忠信，已經等候我們多時。

只是知道這位畢業於成大土木系的務實老闆，從不讓自己閒著，屏東牡丹灣渡假會館、悠活度假村、台北陽明山上的溫泉屋，不時在朋友圈，傳出話題，也遞出亮眼成績單。

久違的老朋友，在異地重逢，竟是在他的嶄新地盤——「阿信巧克力農場」，可可園區的實際體驗，外加小梅花鹿品賞，以及綠野山路的踏青拾翠。

這個小巧農場，位在恆春萬里路上，也是悠活度假村對面，在疫情蔓延，國旅抬頭，越來越受歡迎。

多年前李安《少年Pi奇幻漂流》曾經風迷海內外，劇情最後，在墨西哥海岸，那隻明星孟加拉虎「理查・帕克」，頭不回直接消失在森林中的畫面，不僅讓電影中的少年Pi，失望難過不已，銀幕外的觀眾，也跟著惆悵許久。

這個猶新的記憶，沒想到竟然在「阿信巧克力農場」入口的壁岩下，再見理查・帕克，一身壯碩勇猛，令人驚呼連連。

原來，與李安導演好交情的曾忠信，把拍完電影的理查・帕克模型，爭取到園區，尤其為了銜接影迷的深刻記憶，特別打造了厚實壁岩，搭配附近的蓊鬱林園，而獲得安頓在南台灣的理查・帕克模型，熟悉又親切，只是那眼神，依舊犀利迷濛，叫人又憐愛又疑惑。

佇立在理查・帕克面前，果然前塵舊事、電影情節，油然浮上心頭，也是百感交集。

梅花鹿不似孟加拉虎兇狠，但在「阿信巧克力農場」也成為許多樹苗的殺手。曾忠信腦海中，希望打造的親子渡假勝地，一定是富饒教育、休閒，梅花鹿一直是大朋友、小朋友的最愛，梅花鹿家庭融洽，相依相偎，是很好的綠野教材。

為此，曾忠信只好逐一包裹嫩樹苗，避免梅花鹿家庭的吞食踩踏，萬般呵護樹苗茁壯成林，良苦用心，令人感佩。

由於「阿信巧克力農場」背山面海，天然屏障中，阻擋強風，頗適合包括可可樹在內的植物生長，自己園區的可可樹，外加附近樹農的奧援，可可成主打產品，延伸出的粉末、茶飲、巧克力加工食品，琳琅滿目，成為一門時尚、又健康的好生意。

而農場內的漫步遊園、生態教學之外，還可以DIY動手體驗，甚至搭建起帳篷，野地炊生露營，多采多姿，成為親子活動的極佳選擇。

園區内林木種類相當豐富，除了可可樹之外，還有雨豆樹、桑椹樹。我們一夥人，坐在雨豆森林園區小雅座上，任著可可茶飄香，加熱的濃醇巧克力，讓在地水果、雜糧棒，增添風味，而別來無恙的老朋友曾忠信，依然滔滔奮鬥話題，精彩紛呈，忍不住為他的苦幹、實幹與能幹，拍手喝采。

台灣真是寶地，允許有夢想的人，在家園土地上作夢，用心血與創意，逐夢圓夢，最後分享繽紛五彩的夢想果實。

一趟屏東行，又是精神上的滿載而歸！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)