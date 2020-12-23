機車兩段式左轉爭議一直沒停過，近日高雄虎科大情侶機車雙載，因沒有兩段式左轉遭撞雙亡，再度掀起一波討論。有網友以手繪圖方式提出機車代轉區解決方案，不過卻慘遭其他網友吐槽，只是換個地方相撞而已。

機車代轉一直以來是個爭議，有網友在論壇《mobile01》提出解決方案，並以手繪圖的方式呈現。該網友認為，發生車禍原則只有一個，就是兩台車（包含汽車與機車）行徑路線有交集，也就是一台要直走、一台要轉彎，兩台車輛行徑路線出現交叉了，就有車禍的可能性。

因此原PO建議，只要馬路夠寬，應該先設「中央機車專用道」，當有車要左轉，有車要右轉就絕對不會跟直行的機車行徑路線出現交叉，自然就不可能發生車禍。

不過這樣的設計有前提：

1. 馬路夠寬要有安全島，這樣機車有足夠的機車左轉等待區

2. 左轉車輛就不能佔用此區

3. 該路口就不能有圓形綠色燈號，只能有左轉專用燈號

4. 來不及先騎到內車道再進到機車左轉等待區的機車騎士，只好在安全的環境下，乖乖騎到待轉區等後，所以待轉區也不該廢除

不過原PO提議立刻遭其他網友吐槽：「內外車道換車道時，還是會跟中央機車專用道交錯耶，只是把撞擊場所換個地方」、「左轉與直走車道混用，本來就是一個很糟糕的設計，偏偏台灣的道路設計與管理機關又特別愛這智障設計。美國人早在很多年前就把道路做了車道節食road diet，把雙向偶數的車道數改成奇數車道數，中間那一條就是左轉專用，你想到的問題根本不是問題」。

更多人批評：「左轉燈亮起汽車走機車也走，這麼簡單的問題搞到台灣人都不會騎機車，都會血流成河很好笑」、「其實你這個圖也是有點多此一舉 ，只要讓左轉的機車跟汽車一起走不就好了，真的不要在特地畫出一個機車專用的通道，汽車機車都可以同時使用車道就好了。台灣就是因為畸形的法規把機車族給強迫趕去路邊，才導致後續的這些奇葩法規的出現」。

(中時新聞網)