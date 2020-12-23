【愛傳媒謎卡專欄】這是我第五次來到合歡北峰。雖然氣溫逼近零度，狂風吹到臉頰疑似凍傷，還刷大白牆，但每一次的旅程都是獨一無二的經驗。

真的很喜歡這裡，很喜歡這座島。忘了從什麼時候開始，已經不是特別在乎攻頂、撿了幾個山頭，完成幾座百岳只不過是數字而已。

重要的是在那過程中我們有沒有歌唱；我們是否回應了大地母親的擁抱；我們能不能在困難的面前仍然坦然；歸來時，生命是否感到更加豐盛而謙卑。

記得有一次在山徑上遇見一位父親，帶著八歲十歲的兄妹「這是我們第三次來囉！」「第一次妹妹走累了、第二次哥哥扭到腳了，這次我們會走完全程嗎？」他溫柔地說。走在父親前方的小兄妹大喊「會！」

慢慢的漫漫，在山間我聽見很多很多愛，我要帶所有我愛的人一起上山去。

也恭喜温在寒風中抵達海拔3422m習得新技能：山之呼吸，很快樂一起完成這趟簡單美好的小旅行。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)