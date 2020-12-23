【記者孟淑華/綜合報導】「2020大觀國際表演藝術節」第四檔節目：《跨界藝象》，由國立臺灣藝術大學表演藝術學院所推出的強檔製作，於109年12月18日在臺藝表演廳演出。本節目由臺藝大校長陳志誠偕同表演藝術學院院長兼舞蹈學系主任曾照薰、戲劇主任徐之卉、音樂系主任孫巧玲及國樂系主任黃新財等，以及劇場兼技術總監教授藍羚涵、聲響總監助理教授朱雲嵩，與四大表演系所約400名師生共同完成，並有在地深耕推廣全民美育迎來了近千位觀眾蒞臨欣賞，座無虛席。

臺藝大表演藝術學院特於20週年，舉辦多元跨域合作且群策群力展開劇場語言、編舞、作曲、舞臺佈景、燈光設計、服裝以及新媒體的融入，帶給觀眾豐富多元的視覺與聽覺震撼。

節目首先由舞蹈學系與音樂學系管弦樂團共同合作，以名聞遐邇的1.《梁祝》經典名曲， 結合芭蕾形式的舞蹈展演，共同譜出精彩的《蝶戀》；2.戲劇學系與國樂系透過東方器樂琵琶的聲響、節奏和肢體表現，打破既定演出形式，作品展出當代實驗性的氣息；3.小提琴獨奏巴哈《夏康舞曲》，則搭配現代舞的肢體語彙詮釋及多媒體的串聯，經由三者間的互動與交融，有別以往的展現形式；4.國樂系的打擊樂及與音樂學系爵士樂團，藉由東西方器樂的匯聚，一起擊出躍動的音符，展現非凡的氣象；最後，由國樂系演奏《融》、《勁飆序曲》，描寫現代大都會欣欣向榮和活力奔放的繁華景象，也象徵臺藝大表演藝術學院展望未來，共同開創美好的願景。

陳校長特別感謝教育部「全民美育計畫」，《跨界藝象》即是由教育部所支持的旗艦跨領域表演活動。它不僅展現了臺藝大表演藝術領域專業實力，更帶給專業的師生創作力及表現力的反饋機制與多元對話，孕育學生國際交流根基與視野，並有效推展藝術教育，涵濡群眾的藝術氣息，開展了一場體驗人文精神的饗宴。

(中時新聞網)