國民黨革實院長羅智強推動罷免萊豬立委，今天在臉書宣布啟動「罷免12萊委」計畫，揭密如何藉此停止萊豬進口。他率先認領罷免北市民進黨立委吳思瑤、基隆鄉親則已認領基隆市立委蔡適應，其他10位萊委歡迎認領，並解密指目前萊豬立委與反萊豬立委為68：45，只要罷免12席萊豬立委，經補選出反萊豬立委，就會變成56：57，屆時就能立法停止進口萊豬。

羅智強今早在臉書以「罷免12萊委，就能停止進口萊豬！」為題指出，吳思瑤已表態不會再像聯席委員會一樣找藉口缺席，明天她會在院會投下護航萊豬的票；看起來，吳思瑤已是鐵了心要背叛台北市民對她的食安付託，那麼罷免吳思瑤的啟動鈕，顯然吳思瑤已打算親自按下。當吳思瑤護航萊豬成為事實，罷免吳思瑤就成為我們的義務。

他說，然而，只罷免吳思瑤夠嗎？當然不夠，這也是吳思瑤和眾多萊豬立委吃了秤砣鐵了心要護航萊豬的緣故。他們認為人民沒有能力全面發動罷免萊豬立委，也就不可能翻盤進口萊豬的決定，吳思瑤等萊豬立委對了，但也錯了。

羅智強說，從政治現實來說，我們不可能罷免所有的萊豬立委來改變萊豬進口的決定；但我們不需要罷免全部的萊豬立委，我們只需要罷免「12萊委」，就可以立法禁止萊豬進口。

他表示，目前挺萊豬的立委，包含民進黨？時代力量及基進黨，總共68席；而在立場上反萊豬的其他在野立委有45席，雖然席次比為68：45，但其實，只要罷免12席挺萊豬委員，反萊豬的力量就有機會取得57席而在國會過半！而挺萊豬的立委則會降到56席而不過半！雖然不分區立委不能罷免，但只要我們罷免12席民進黨或基進黨的挺萊豬區域立委，再用守護人民健康的反萊豬立委取而代之，反萊豬陣營就能用過半的民意，立法停止萊豬進口，這就是「12萊罷割萊委」的計畫。

羅智強指出，當然，這也不是一件容易的事情，光靠羅智強一個人是不夠的；但是我願意率先「認領」罷免吳思瑤，而昨天基隆的鄉親已「認領」了罷免蔡適應，所以，還差10個萊委就可以完成「12罷萊割萊委」計畫，扭轉民進黨萊豬進口、踐踏食安的決策。反萊豬的全台灣各縣市朋友，你們選好你們要罷免的萊豬立委、守護食安了嗎？

12萊委推薦名單

1．台北－萊豬阿姨吳思瑤（羅智強認領罷免）

2．基隆－萊豬適應蔡適應（基隆鄉親已認領罷免）

3．新北－萊豬至尊蘇巧慧（等待認領中）

4．桃園－萊豬鋼盔鄭運鵬（等待認領中）

5．台中－萊豬打手陳柏惟（等待認領中）

6．台中－萊豬藏鏡人蔡其昌（等待認領中）

剩下優先六個優先罷免的萊豬立委，開放讓各位網友「推薦」。

羅智強強調，在此也敬告各位萊委，就在明天，你們手上的票，決定各位要不要接受罷免檢驗！敢背叛台灣人民的食安付託，就等著接受台灣人民的罷免怒火吧！

(中時 )