基隆一名丈夫去年起在外地工作，認識一名越南籍女子小美（化名）並發生關係，他為對方出錢150萬買房，並向妻子坦承希望離婚，結婚30年的妻子欲挽回婚姻，找來雙方家人談判，他承諾會斷絕與小美關係，沒想到今年仍被發現有來往，丈夫甚至在自白書寫道「我深深迷戀她的肉體與床上功夫，幾乎每月5至7次上床。」法院判小美須賠償50萬。

判決書指出，該丈夫與妻子民國77年結婚，育有2子，去年2月因工作調派至新北市雙溪，期間認識一名越南籍女子小美（化名），兩人發生數十次性行為後，他向妻子坦承外遇並希望離婚，他甚至因為小美離婚後獨力扶養女兒，心生憐憫下為對方出錢150萬做為買房頭期款和裝潢費。

正宮致電小美，強調不會離婚，小美竟大言不慚地對她說「他一定會跟妳離婚，玩女人難道不用花錢？」等言論，她之後找來家人與丈夫懇談，丈夫承諾不再與小美來往，沒想到今年5月又以加班為由與小美約會，丈夫才坦承兩人仍有往來，他會幫對方繳房貸、出錢讓對方學美甲才藝等。

該妻子再度找來家人與丈夫談判，丈夫在自白書中寫道，「我們就常常晚上藉著聊天陪伴，談著說著就兩人上床了」、「近一年當中我們享受著彼此性愛的刺激數十次，尤其對方的床上能耐，讓我深深迷戀她的肉體與床上功夫，幾乎是每月有5至7次上床。」妻子看到內容後決定提告。

小美雖事後辯稱不知道對方已婚，但法院透過2人的對話紀錄及丈夫寫下的自白書，認為丈夫並非毫無智識的人，若是自白書內容不實，他為何又願意簽署，因此不採信小美說法，最終依法判小美須賠償該妻子50萬元。

(中時新聞網)